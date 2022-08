Empresa pretende ampliar al doble producción de salmones en Isla Caguach (Chiloé)

Carga extra de antibióticos, pesticidas, alimento no consumido y excretas con la consiguiente liberación de nitrógeno y fósforo al medio marino e inestabilidad del ecosistema cercano al centro de cultivo, son algunos de los impactos que preocupan desde el territorio.

El proyecto de ampliación de producción de salmones de la empresa Salmones Antártica, se emplaza sobre la solicitud de un Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), requerido por las comunidades de Caguach.

Actualmente está abierto el proceso de participación ciudadana a través de la página del SEA (información más adelante).

Presentación observaciones ciudadanas al proyecto: Ampliación de biomasa de centro de engorda de salmones. Centro Caguache. RCA N° 541/2012

Caguach es una isla que es parte del archipiélago de Quinchao (Chiloé), con una población indígena ancestral en un lugar que milenariamente es sagrado y que, en el marco del sincretismo, convive con espacios del catolicismo antiguo, en este caso, con el santuario del Jesús de Nazareno dónde se realizan actos devocionales con más de dos siglos de tradición y una de las más importantes en el sur de Chile.

Desde este territorio, hace algunos años, se viene levantando con fuerza las denuncias por apropiación indebida de espacios marinos, la explotación y contaminación de los mares interiores y borde costero por parte de intereses afuerinos de empresas y transnacionales industriales.

Hace algunas semanas se informaba que, por primera vez en la historia, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó una solicitud de Participación Ambiental Ciudadana (PAC) en temas relacionados a la ampliación de la industria salmonera.

El triunfo fue de las comunidades indígenas Las Dalias y Piedra Funda de Cahuach, de Chiloé, quienes solicitaron ejercer este derecho ante el proyecto de ampliación de biomasa de Salmones Antártica, que busca aumentar la producción de 3.600 a 6.600 toneladas anuales.

El proyecto

El objetivo del proyecto es incrementar la producción de biomasa de 3.600 toneladas anuales a 6.600 toneladas por ciclo. Esto ha ingresado al SEA mediante una declaración de impacto ambiental (DIA), que a diferencia de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no contempla una instancia de participación ciudadana obligatoria puesto que este tipo de proyectos no generan ningún impacto de los mencionados en el artículo 11 de la Ley 19.300 de Bases Generales sobre el Medioambiente.

A pesar de que el titular señaló que no se genera ningún impacto del artículo 11 de la Ley 19.300 (por lo que presentaron un DIA y no un EIA) las comunidades manifestaron que el proyecto a) pone en riesgo la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, b) genera efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, incluidos el suelo, agua y aire, c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, d)localización próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, d) alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona, f) alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural.

Es importante destacar que el proyecto está situado en el borde costero de la isla donde las mismas comunidades solicitaron a través de la Ley Lafkenche 20.249 un Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) debido a que en esa zona los antiguos y actuales habitantes de la isla han realizado sus actividades tradicionales: pesqueras, alimenticias, espirituales, recreativas y de salud.

La solicitud de ECMPO busca proteger la cultura ancestral a través del resguardo de sus usos consuetudinarios, sus recursos naturales y su relación con el mar, lo que se ve dificultado por la concesión industrial en el borde costero.

Participación ciudadana

Actualmente se encuentra una ventanilla abierta del Sevicio de Evaluación Ambiental. Toda persona ciudadana que identifique impactos, puede ingresar observaciones.

Participación hasta el 22 de agosto a través de la página web del SEA o en cualquier oficina regional.

