En el Planetario de la Usach se celebró el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados

Por Crónica Digital

El 12 de abril de 1961 la humanidad quedó perpleja. Desde el Cosmódromo de Baikonur, actual Kazajistán, la hasta ese día desconocida cápsula Vostok-1, colocaba en órbita al primer ser humano: el astronauta Yuri Gagarin. Tal hazaña, sin precedentes, abrió un mundo de posibilidades y es recordada en el calendario como Día de la Cosmonáutica.

El contundente logro científico-tecnológico, se da en el contexto de la guerra fría, cuando EE.UU. y la ex Unión Soviética, disputaban en todos los terrenos sus visiones de mundo. De ahí entonces que la historia del obrero metalúrgico, transformado por sus capacidades y entusiasmo en piloto militar, para luego, ingresar al programa espacial de su país, estremece el imaginario de una generación.

El pasado miércoles 12 de abril, a las 16 horas, en el Planetario de la Universidad de Santiago, la Embajada de Rusia en Chile y la Casa de Rusia en Santiago, organizaron en colaboración con el recinto universitario, la muestra de la película “Luna Habitada”. La cinta, se proyecta aprovechando las bondades del espacio, lo que provoca en los asistentes un cúmulo de sensaciones dignas de experimentar. La película traducida al español, se fundamenta en datos científicos obtenidos por el Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

En la ocasión se recordó a Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio y que visitó nuestro país en 1972, junto a una delegación femenina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, lo que en la época causó un gran impacto. Visitó colegios como el Manuel de Salas, barrios de la Región Metropolitana, estuvo con los trabajadores del cobre en Chuquicamata. Se dice, además, que luego de consumado golpe de Estado, Hortensia Bussi, viuda del Presidente Salvador Allende, fue recibida en Moscú por la mítica cosmonauta.

Alejandro Bascuñán, subdirector del Planetario, confirmó el acuerdo que busca trabajar de manera conjunta, con el fin de difundir los logros de la cosmonáutica soviética y rusa, en nuestro país.

En lo académico, la Doctora en Astrofísica de la Universidad de Santiago, Marina Stepánova, realizó una presentación cuyo tema fue: La historia de la cosmonáutica rusa.

Embajador Sergei N Koshkin y la Doctora en Astrofísica de Universidad de Santiago Marina Stepánova.

En la instancia, el embajador ruso, Sergei N. Koshkin, agradeció a las autoridades del planetario su colaboración con la actividad, para luego responder algunas preguntas de los medios de comunicación presentes.

–¿Cómo analiza el espíritu inquisidor que afecta a la cultura rusa, en diversos lugares?

–Vivimos en un mundo muy complejo en estos momentos … existen muchos problemas e incluso, se intenta negar la cultura rusa. Hay personas que tratan de hacer eso, en Chile también. Un teatro, por ejemplo, negó el espectáculo de una obra de Chejov, ‘Las tres hermanas’. Da un poco de risa, pero existe. Ahora, en lo particular, este acontecimiento forma parte de una cooperación científica, me da mucho gusto estar en el Planetario chileno y constatar que, pese a las dificultades, existen enormes posibilidades de seguir cooperando entre ambos países y lograr algunos buenos resultados.

-A 62 años y pese al contexto, ¿cómo ve usted el legado de Yuri Gagarin?

–La figura de Gagarin es universal, tiene significación para toda la humanidad. Aunque también, siento orgullo de saber que es parte de mi país, veo el respeto que se siente por su legado en este lugar. Creo que personas como Gagarin nos ayudan a generar unión entre los pueblos; los jóvenes que veo aquí hoy, pueden llegar a ser parte de la ciencia chilena del futuro.

-En Chile se conmemoran 50 años del golpe de Estado, ¿cuál es la reflexión de usted al respecto?

–Hemos recibido una circular del gobierno chileno, destinada a todas las embajadas donde se invita a otros países a reunirse en los actos de conmemoración de los 50 años. Ahora sobre algo específico que la parte chilena quiere que hagamos, no hemos recibido eso, no importa. Desde Moscú, se han planteado iniciativas que apunten a conmemorar esta fecha. Se trata de un programa integral que apunta a hechos históricos. La ex Unión Soviética, jugó un rol en ese periodo, acogiendo personas y aportando en otros sentidos a la lucha contra esa dictadura, muchas personas podrían contarnos esa experiencia, sería de mucho provecho para todos poder recopilarla.

La jornada, culminó con un cóctel, donde los asistentes pudieron compartir con la delegación rusa.

Nota publicada originalmente el 18 de abril del 2023 en Crónica Digital.