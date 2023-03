Encaran desde Chile a transnacional minera AngloAmerican por declaraciones sobre el agua en ONU

Las falsas soluciones de Anglo American

Por: Movimiento No Más Anglo – Chile

Imposible creerles cuando siguen destruyendo la vida. A días de su junta de accionistas en Londres y de la resolución del Comité de ministros que tiene que resolver sobre el proyecto de Ampliación de Los Bronces Integrado, que ya fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental, Anglo American muestra su “canto de sirenas” ante Naciones Unidas.

La minera se comprometió a dejar de utilizar agua fresca en su operación Los Bronces al 2030. Pero no dice que actualmente utiliza en sus operaciones de Los Bronces por lo menos 1380 litros por segundo. Tampoco cuenta que destruye sistemáticamente zonas glaciares que son la principal fuente de abastecimiento de agua en la Región Metropolitana, menos habla de sus tranques de relave que contaminan las napas o de las aguas industriales con que riegan los caminos. Pero las acciones de greenwashing de Anglo American no logran ocultar que la escasez hídrica que enfrentamos se ha producido por la sobreexplotación de las fuentes de agua y la megaminería es uno de los protagonistas clave.

La minera hace bien en revisar y buscar soluciones al irreparable daño que provocan, pero debe ser real. La desalación no es una panacea. Lo primero es constatar que se generarán nuevos impactos negativos en los ecosistemas marinos del borde costero y en todo el trayecto de tuberías que se requerirán para trasladar el agua desde el mar hasta Colina. También está el tema de fondo: seguimos sacando agua de donde sea y a cualquier costo con tal de asegurar un negocio minero por sobre la vida. No tiene sentido una mega inversión que se traducirá en más contaminación para mantener intacta la demanda de un modelo que devasta la naturaleza.

Las comunidades no les creemos a Anglo American. La empresa no ha cumplido sus promesas, prefiere pagar multas, usar resquicios legales para avanzar con su explotación y buscar intermediarios como London Mining Network para intentar conversar con las comunidades. Pero así sólo siguen destruyendo confianzas. Un ejemplo, Anglo American desde 2015 que no cumple su promesa de retirar los relaves aguas Pérez Caldera. Aún se mantienen a pesar de un avenimiento judicial que se comprometió ante las comunidades y del peligro inminente.

Los cantos de sirena de Anglo American no sirven. El proyecto los Bronces Integrado no solo representa un riesgo para la salud de la población, sino que también tiene deficiencias en otros aspectos fundamentales que no fueron debidamente considerados por el SEA. Como lo señaló la Subsecretaría del Medio Ambiente, a inicios del mes de marzo, el proyecto no incluyó a innumerables glaciares que componen el cordón montañoso de la Cordillera de Los Andes y que se verían expuestos a las actividades de construcción y operación de la faena minera, tampoco se consideró el factor cambio climático en la evaluación de los potenciales impactos sobre ellos y el expediente no entregó información suficiente como para descartar daños con respecto al depósito de material particulado sedimentable y carbono negro sobre los glaciares.

¿Les importa el agua? Entonces no sigan destruyendo glaciares, acelerando su derretimiento y afectando los flujos que impactan directamente a los hábitats del Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, del Río Mapocho y de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Movimiento No Más Anglo – Chile

Seguir leyendo más…