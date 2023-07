Equipo de salud de México llegó a Chile para reforzar puntos críticos en Copiapó, Curicó y Castro

Delegación de 30 profesionales mexicanos apoyarán a equipos clínicos de Copiapó, Curicó y Castro

Prestar apoyo en una zona donde se ha registrado una alta demanda asistencial y con alta ocupación de camas, será el rol que cumplan los 30 profesionales mexicanos que llegaron este martes 4 de junio por la mañana al país, y que forman parte de los Equipos Médicos de Emergencia (EMT por su sigla en inglés) que envía la OPS/OMS a Chile, y que están destinados a Copiapó, Curicó y Castro para apoyar a los equipos clínicos durante la Alerta Sanitaria por virus respiratorios.

“Los Equipos Médicos de Emergencia son una iniciativa que se basa en la solidaridad global, la capacidad de respuesta ante eventos que son planetarios”, dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien recibió a los profesionales, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; la representante de la OPS/OMS en Chile (s), Cecilia Acuña; el representante de la embajada de México, Carlos Mendoza; y el Secretario General de Política Exterior (s) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricio Powell.

La autoridad destacó la trayectoria de solidaridad que ha existido históricamente ente ambos países para dar respuesta a diferentes contingencias, como incendios, terremotos y ahora, en el caso de la alta circulación de virus respiratorios. “Es una situación bastante compleja, es el brote más grande que hemos registrado, con una cantidad de necesidad de hospitalización mucho más allá de las capacidades que teníamos instaladas y que tuvimos que ir aumentando en la medida que aumentaban los casos. Es cierto que Chile es un país que tiene un sistema de salud con una fuerte atención primaria y que es muy organizado a pesar de la segmentación característica de los sistemas de salud de Latinoamérica. Sin embargo, no tenemos una buena distribución de los recursos de salud y a veces cuesta tener recursos de alta capacidad en lugares que están fuera de las ciudades grandes y, justamente, por eso que requerimos la ayuda de los Equipos Médicos de Emergencia”, explicó.

El jefe de la delegación mexicana, Abel Peralta, por su parte, señaló que conformaron tres equipos médicos para distribuirlos entre los hospitales de Copiapó, Curicó y Castro. “Estaremos ahí trabajando con equipos especializados que están conformados principalmente por un médico pediatra especialista en cuidados críticos, tres enfermeras, también especialistas en cuidados críticos, dos enfermeros generales y un terapista respiratorio”, detalló, agregando que también contarán con la figura de un coordinador que estará colaborando en todas las gestiones que necesiten los profesionales locales.

La representante de OPS/OMS en Chile (s), Cecilia Acuña, destacó que la construcción de sistemas resilientes frente a emergencias sanitarias no solo tiene que ver con tener las tecnologías sanitarias disponibles, sino también con disponer de equipos de salud competentes y preparados para movilizarse y dar atención oportuna donde se requiere. “Quisiéramos dar la bienvenida a los equipos de salud de México, no solo desde el punto de vista del servicio enorme que ustedes van a prestar a poblaciones en Chile que requieren servicios que ustedes van a prestar de calidad y oportunos en un sistema de salud que tiene las capacidades para brindar atención a su población. Pero que, frente a eventos de magnitud importante como este brote epidémico, muchas veces requiere, en algunas localidades específicas, del apoyo de algunos equipos de salud. En ese sentido, no hay ningún país que esté exento de la posibilidad de sobredemanda en algún punto”, afirmó.

Los Equipos Médicos de Emergencia (EMT por su sigla en inglés) se definen como grupos de profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de apoyo, logísticos, que tratan a pacientes afectados por una emergencia o desastre.

