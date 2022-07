«Es el mejor día de mi vida»: La pequeña Dafnee fue dada de alta tres siete años internada en el hospital Los Ángeles

Este miércoles, la niña Dafnee fue dada de alta en el Hospital de Los Ángeles, tras pasar siete años internada en el centro de salud debido a una malformación intestinal que le fue diagnosticada cuando tenía seis meses.

Dafnee fue atendida por el personal médico del Complejo Asistencia Dr. Víctor Ríos Ruiz, quienes la despidieron con globos y aplausos, mientras la niña recorría el pasillo, celebrando que había sido dada de alta.

PURA EMOCIÓN| La pequeña Dafnee logró el alta después de 7 años de hospitalización. A los 6 meses comenzó a tratar una malformación intestinal de dificil manejo y no salió más, hasta ahora desde el Hospital de Los Ángeles. "Es el mejor día de mi vida", dijo @Cooperativa pic.twitter.com/qutAaETCx5 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 27, 2022

Dafne, relató que «me emocioné tanto, es el mejor día de mi vida. Nunca esperaba esto en mi vida, así que es el mejor día», citada por el portal El Contraste.

La menor espera con ansias llegar a su casa y compartir con sus hermanos – tiene dos uno de 12 y otro de cinco años – y celebrar su cumpleaños el próximo 31 de julio.

«Lo más emocionante, es que le doy gracias a todas las tías del hospital que me cuidaron y por cierto, me encantó la sorpresa, pero lo que más me gustó, es que me voy de aquí», dijo la niña.

Claudia Miranda fue una de las pediatras que la atendió, y señaló que la niña, al nacer venía con esta malformación intestinal, la cual fue calificada como compleja y difícil de maneja.

«A los seis meses fue trasladada a Concepción y posteriormente a Santiago, hasta hace tres años, en que por su estabilidad clínica volvió a nuestro hospital”, detalló en el medio citado.

Por su parte, el jefe del Centro de Costo, Jury Hernández, manifestó su alegría de concretarse esta alta médica.