«Esta negra…»: Berdine Castillo destapa insulto que le habría dicho Ximena Restrepo durante Panamericanos

Berdine Castillo, una de las dos atletas nacionales involucradas en el juicio por racismo y discriminación en contra de la vicepresidenta de la World Athletics, Ximena Restrepo, durante los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023, reveló nuevos detalles sobre los insultos que la madre de Martina Weil le habría dicho para sacarla de la competencia de revelos 4×400.

Luego de conocerse hace algunos días la absolución definitiva de Restrepo por parte del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), la corredora expresó su disconformidad respecto del fallo arbitral y relató cómo fue el momento en que Restrepo y el entrenado Marcelo Gajardo irrumpieron previo a la carrera,

“Escuché cuando dijo: ‘Saco a Berdine del relevo’. Yo quedé así como ‘pero qué está pasando’. Desde que llamó a mi entrenador, cuando estaba dirigiendo mi calentamiento, ahí yo dije va a quedar la escoba”, recordó en conversación con Mega.

Castillo también reveló lo insultos que Restrepo dijo esa tarde: “Estaba presente mi entrenador. Dijo: ‘Esta negra (…) esta negra no tiene porqué correr’”, afirmó la atleta.

En declaraciones ofrecidas a Bio Bío Chile, tras conocer la sentencia absolutoria sobe Restrepo y Gajardo, indicó que se retiraría de la competencia de relevo.

“Después de lo que pasó, yo le dije a mi entrenador: ‘No quiero saber más del relevo’. Se me fueron todas las ganas”, señaló

“Sí quiero seguir compitiendo, porque tengo mis pruebas individuales que son los 800 metros”, explicó la deportista.

Restrepo sostiene que no fue «discriminadora ni racista»

A mediados de abril, Ximena Restrepo ofreció una entrevista a Radio Agricultura en la que aseguró no haber actuado de forma «discriminadora ni racista» con Castillo.

«Estoy completamente clara y quiero ser súper enfática en decir que yo no fui ni discriminadora ni racista ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada», afirmó en esa oportunidad la vicepresidenta del atletismo mundial.

“Lo que yo hice fue defender una posición técnica. Yo reconozco que pude haber, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, este caos que había, esta desesperación de las niñas, este desorden. Unas lloraban, otras no sabían qué hacer, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”, manifestó.

Además, reconoció que “he reflexionado harto» sobre lo que ocurrió con la atleta y aseguró que «si me veo enfrentada nuevamente a circunstancias tan difíciles, poder reaccionar de una mejor manera. De todas maneras, o sea, yo creo que uno siempre puede trabajar para ser una mejor persona”.

