“Estación Memoria”: Entrevista a Mauricio Celedón, director del teatro del Silencio y estreno de la obra

Entrevista a Mauricio Celedón, director del teatro del Silencio y estreno de “Estación memoria”

Rodrigo Álvarez, desde la FIL Recoleta entrevistó este martes a Mauricio Celedón, director del teatro del Silencio una de los grupos, agrupaciones renovadoras o revolucionarias de lo que fue el teatro en Chile. Reconocido con el Mérito Honoris Causa y nominado desde el 2021 al Premio Nacional de Artes Escénicas. Hoy montando en Recoleta para el día 13 de abril la obra “Estación memoria” inspirada en el “canto a su amor desaparecido” de Raúl Zurita.

“Una elipse del tiempo de Allende, el montaje empieza con el discurso y continúa hasta estallido social. Todo un mundo que se desarrolló en Chile por esos 50 años a una manera muy especial, a través de la poesía en un teatro sin palabras.

R. A.: Cuál es la relación que los que los une a escribir esta obra que se llama “Estación memoria, canto a su amor desaparecido”.

M. C. : Él me regaló el canto en Renca en el año del estallido social, nos juntamos, Raúl se enfermó. Entonces hice 24 tumbas en el parque de las palmeras, acompañado por “González y los asistentes” fue un espectáculo bien especial bonito. Él estuvo todo el tiempo con nosotros, trabajando, él con la con la poesía y yo con el gesto. Entonces vino la pandemia y me quedo en París entonces, el 2022 nos reencontramos. Ahí empezamos a crear una obra que se trabajó durante dos meses, y es la que continuamos trabajando junto a los pobladores y presentaremos este sábado.



La obra es el sábado 13 de abril a las 20:30 horas en la cancha quinta bella en Inocencia 2711, cerrando con broche de oro la Feria de las ciencias sociales de la comuna de Recoleta.

R.A.:, gesto, estallido, pandemia. Da la impresión de que cuando comparamos esta época respecto a cuando partiste, porque tú partiste de alguna manera en la transición hacia la democracia, y ahora te encontraste con otra circunstancia histórica. Cuáles son los los puntos en común que tienen ambos momentos.

M.C.: Es que mira yo empecé con Transfusión en el Matucana con Jordi Lloret y ahí hice una con carretones de feria y contaba la historia de la emigración, cuando los españoles llegaban acá. Era una obra con 40 y tantas personas era bastante loca y vivíamos en el Matucana es decir ahí Jordi nos pasó el Matucana, ahí hicimos ducha, hicimos cama, hicimos realmente la vida, cómo sigue siendo, y eso me fascina de no perder no perder el sentido de la vida y el teatro que van juntos al mismo tiempo.

Mira el cambio verbal que habido desde esa época, el cambio de palabras. Lo bueno es que no interfirió el gesto, tú puedes cambiar las palabras, los signos, lo que quieras, pero el gesto, es permanente, más el apoyo que tiene en la obra -Musical Por ejemplo- tiene que ver con algo me preguntaban ayer “por qué tu música va por el Rock” y es porque yo quiero despertarte, te tengo que despertar de alguna manera, si no te voy a hablar te voy a despertar y te voy a hacer descubrir algo que tú no has visto.

“El teatro es un camino sin fin ya, como la poesía, como la vida, no sabes dónde va a llegar y cada vez vas avanzando pero por un mismo camino porque para no perder algo que quede inscrito, no porque quede inscrito en la historia, que quede inscrito la memoria, pero la memoria activa Y ¿qué es lo que es la memoria activa? es la gente de ahora, la gente que está pasando mal ahora, y lo que estamos siendo es un trabajo bien interesante porque trabajamos con comunas pero los protagonistas son casi todos gente de la comuna”

R.A.: Eso es muy relevante de relevar, llevas trabajando desde Renca, Estación Central y ahora con Recoleta. Con un poeta como Raúl Zurita, con parte de tu compañía, pero muchos de los actores o los participantes de la obra son pobladores gente la comuna, sin formación de teatro.

M.C.: Es que siempre la han tenido, lo que pasa que eso ha estado contenido y no ha podido ser, por las circunstancias sociales y las circunstancias humanas que vive el hombre. Estamos obligados a cumplir un determinado rol, una determinada función y de pronto eso cambia. Eso ha sido muy bello porque la gente de Renca se ha unido con la gente de Los Nogales que es un lugar también muy muy interesante donde pasaron cosas muy fuertes. Cada comuna tiene su historia, tiene su memoria propia de lo que fue ese golpe, de cómo fueron golpeados, a cada uno le llegó un palo

R.A.: Los creadores como tú son unas esponjas, tienen una percepción especial respecto a lo que pasa en su entorno. Hay gente que no lo ve, se te puede estar pasando por el frente La mujer de tu vida, se te puede estar pasando la idea que te va a salvar. De dónde aprendiste tú ese sentir activo frente a tu entorno. ¿Cómo lo hiciste gesto?

Cuando describes en un idioma el otro no entiende, pero si empiezas a entender corporalmente las cosas, te das cuenta de un triple diseño, algo que se suma, se arma un lenguaje nuevo, y eso es importante porque ese lenguaje pasa ser universal entonces podemos seguir hablando siempre, como hemos seguido hablando nosotros todos estos años

¿Qué lugar ocupa hoy día el amor o la emoción, si estamos frente a la Inteligencia artificial, la inseguridad ¿qué pasa con el amor?

El amor es lo esencial es decir porque tú lo sientes es decir que es la pasión Ah está cuando hay pasión hay amor van juntos. El amor está muy cerca también de la muerte, es un momento único como la muerte Y Raúl lo describe muy bien, y eso se ve, la poesía se ve sí la poesía es, y acá es.

