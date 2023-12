Buscan generar inclusión para personas con discapacidad con obra de teatro

El próximo 7 de diciembre será presentada en la ciudad de Puebla la puesta en escena «También Los Piratas Aman las Flores«, obra de teatro que cuenta con la participación de 35 actores con discapacidad intelectual y física.

La obra, que relata la historia del hijo de un pirata que se niega a seguir los pasos de su padre, es producida por el Ballet Incluyente de Puebla, grupo que busca impulsar el desarrollo artístico de personas con alguna discapacidad.

Doce de los artistas que forman parte de esta pieza de teatro son integrantes del Ballet Incluyente, mientras que el resto provienen del Centro de Atención Múltiple Telpochcalli, que es una escuela pública para jóvenes con discapacidades.

La co-directora de esta obra, Jazmín Maldonado, detalló a El Ciudadano México que la intención de esta presentación artística es hacer ver a los espectadores que la condición de una persona no debe ser una limitante para desarrollarse en el mundo de las artes.

Detalló que el mensaje de esta historia es que los hijos no siempre tienen que seguir los pasos de sus padres para ser alguien en la vida, pues es completamente válido que cada persona tenga el valor de seguir su propio camino.

Asimismo, dijo que más allá de este mensaje, la obra es presentada por personas con discapacidad para generar conciencia sobre la necesidad de tener inclusión en la sociedad para todo tipo de personas sin que se tengan que reclamar espacios.

«El mensaje con este grupo es la inclusión es pedir la ciudad para todos, que todos podamos acceder a todo, que yo no tenga que pelearme porque no hay una rampa para mi, que yo no tenga que pelearme por un lenguaje especial para mí, que podamos romper esa barrera y que todos podamos hacer uso de la ciudad y de todo lo que la ciudad puede ofrecer»

Jazmín Maldonado

Co-directora de la obra «También Los Piratas Aman las Flores»