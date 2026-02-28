Estado de Israel asesino de niñas: Al menos 53 alumnas muertas por ataque israelí a escuela en Irán

Confirman la masacre de Minab: al menos 53 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

Al menos 53 niñas han perdido la vida y otras 48 han resultado heridas este sábado en un ataque israelí contra la escuela de primaria femenina Shajareh Tayyebeh, ubicada en la ciudad de Minab, al sur de Irán.

Según ha informado el ministerio de Educación de Irán, citado por RTVE, el «salvaje» ataque contra el centro educativo femenino, que contaba con 170 estudiantes, ha provocado que el recuento de víctimas mortales fuera aumentando a lo largo de la mañana mientras los equipos de rescate trabajaban en la retirada de escombros. El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, confirmó a los medios la asistencia a las heridas y las labores de emergencia en el lugar.

Este bombardeo sobre la escuela de Minab se produce en el marco de una ofensiva militar de mayor escala. Tal y como ha detallado RTVE, a primera hora de la mañana Israel y Estados Unidos lanzaron ataques coordinados contra el país persa con el objetivo declarado de «aniquilar» al régimen de los ayatolás. Se reportaron explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahán, lo que ha desencadenado una respuesta por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como contra objetivos militares en territorio israelí.

Las consecuencias de los ataques han generado escenas de caos en las principales ciudades iraníes, con un enorme taponamiento del tráfico, padres recogiendo a sus hijos de los colegios y largas colas en los cajeros automáticos. Las autoridades iraníes han decretado el cierre del espacio aéreo y han restringido el acceso a internet. La agencia Efe, en su información difundida por RTVE, recuerda que no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los bombardeos, dado que no se permite a los medios internacionales acceder ni tomar imágenes en las zonas afectadas por los ataques.

Cabe señalar que el Estado sionista de Israel ha asesinado a miles de niños y niñas palestinas en Gaza como consecuencia de sus continuos ataques y masacres.