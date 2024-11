Estudio científico revela que la industria salmonera amenaza la seguridad alimentaria costera

Estudio científico reporta que la acuicultura amenaza la seguridad alimentaria costera: Harina de pescados nativos para alimentar al salmón

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances, titulado: “A review of the global use of fishmeal and fish oil and the Fish In:Fish Out metric”, destaca los efectos negativos de la acuicultura moderna en comunidades costeras que dependen de peces como la anchoveta y la sardina para su alimentación.

Realizado por Patricia Majluf, Kathryn Matthews, Daniel Pauly, Daniel J. Skerritt y María Lourdes D. Palomares, el estudio evidencia cómo la demanda global de salmón y otros productos de cultivo está causando que estos peces salvajes sean capturados y reducidos a harina y aceite de pescado (FMFO, por sus siglas en inglés)​

“Este uso de recursos naturales afecta tanto a las reservas de peces salvajes como a las comunidades costeras que dependen de ellos”, subrayan sus autores. El estudio critica el uso de la métrica Fish InOut (FIFO), empleada por la industria para justificar su impacto ambiental. Según el informe, el valor del FIFO es a menudo engañoso, ya que no refleja la variabilidad de los rendimientos ni la dependencia real de especies carnívoras como el salmón​.

El informe expone que el 26 % de la captura oceánica global corresponde a las denominadas “pesquerías de reducción”, donde pequeños peces pelágicos son utilizados para producir FMFO en lugar de ser destinados al consumo humano. La autora Kathryn Matthews explica que “estos peces pequeños, ricos en nutrientes, deberían ser utilizados para aliviar la inseguridad alimentaria, especialmente en comunidades costeras de bajos ingresos”​-

Además, la investigación cuestiona la sostenibilidad de estos sistemas de producción. “Si bien algunos sectores de la acuicultura aseguran estar reduciendo la dependencia de peces salvajes (nativos), la realidad muestra que las necesidades de alimentación para especies de alto valor como el salmón siguen aumentando”, señalan sus autores. En países como Perú y China, especies como la anchoveta son prácticamente capturadas en su totalidad para la producción de FMFO​ o harina de pescado.

El impacto es particularmente grave en comunidades de África Occidental, donde la pesca de sardinella, destinada tradicionalmente al consumo humano, es desviada hacia la producción de FMFO, afectando la disponibilidad y accesibilidad de este recurso alimentario clave​. Esto ha provocado, según Majluf, que “las comunidades locales enfrenten serias dificultades para acceder a una fuente de proteína esencial”.

Las cifras del estudio muestran que el 74 % del aceite de pescado y el 87 % de la harina de pescado producida globalmente se destinan a la acuicultura, con el salmón como uno de los principales consumidores de estos productos. En palabras de los autores del estudio, “este modelo extractivo está poniendo en riesgo la estabilidad de los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables”

El documento de Science Advances plantea la necesidad de rediseñar el enfoque de la acuicultura para minimizar su impacto en el medio ambiente y asegurar la disponibilidad de alimentos para comunidades vulnerables.

Mira el estudio completo en el siguiente enlace:

Chile y la producción de harina de pescado

Chile es el segundo productor de salmónidos del mundo, después de Noruega y además de los impactos ambientales a la biodiversidad que se ha detectado en diversas zonas de la Patagonia por los centros de engorda, también se agrega este factor señalado en el estudio científico.

Durante el año 2023, en Chile se produjo 375 miles de toneladas de harina de pescado (Index Mundi) lo que estaría en aumento durante este 2024 y una de las grandes empresas en producirla es Camanchaca, quien versa en su sitio web: “Camanchaca elabora harina de pescado en su planta de Coronel en la región del Bio Bio, en su mayor parte a partir sardina la que es capturada en la zona centro-sur de Chile, así como también en su planta ubicada en Iquique, Región de Tarapacá, principalmente a partir de Anchoveta capturada en la zona norte del país”.

Otra empresa es, Corpesca, quien en su web indica que: Corpesca elabora su harina de pescado en sus plantas de proceso ubicadas en las ciudades de Arica, Iquique y Mejillones, principalmente a partir de las especies anchoveta, jurel y caballa”.

Otra empresa que se ha consolidado en la producción de harina y aceite de pescado, es Pesquera Iquique – Guanaye S.A., Igemar, como también, Blumar Seafoods .