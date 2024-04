Evelyn Matthei acusa a fiscales de estar «inventando delitos» para tratar de sacar a Ricardo Yáñez de Carabineros

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se pronunció este sábado en defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y acusó a fiscales de «inventar delitos» para causar su salida de la institución.

Desde Estados Unidos, la jefa comunal ofreció declaraciones a Tele 13 con relación al asesinato de tres carabineros registrado en horas de la madrugada en la comuna de Cañete, en la región del Biobío y señaló que “es una declaración de guerra del terrorismo”.

«Es de una crueldad, de una barbarie, pocas veces vista en Chile, creo que marca un punto de inflexión. Esto es una declaración de guerra del terrorismo y ya basta con que sigamos hablando de violencia rural, esto es terrorismo y, probablemente, es narcoterrorismo», afirmó.

La edil manifestó su preocupación que existan «autoridades que están por encima de Carabineros que están socavando el poder de Carabineros y la eficacia con la que pueden actuar”.

“Me refiero, por ejemplo, a fiscales que están inventando delitos para tratar de sacar al general director de su puesto», dijo sobre el caso de Yáñez, quien se espera sea formalizado el 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en pleno desarrollo del denominado estallido social, cuando ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

«La formalización es un mero trámite administrativo que no amerita, en este caso, que se separa de sus funciones, que se les exija que renuncie. A mi juicio, el general Yáñez no debe renunciar y el Gobierno no debe pedirle la renuncia», afirmó la edil.

Asimismo, Matthei señaló que hay «jueces que ordenan que se entreguen los nombres de testigos protegidos en el norte, otro juez que ordena que las personas mas peligrosas, que deberían estar en una cárcel aislada, tengan todo tipo de beneficios”.

Las declaraciones de la jefa comunal van en línea con las del presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, quien pidió que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mantenga en el cargo y se ponga urgencia al proyecto de ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públic, implicados en hechos de violaciones a los derechos humanos durante estallido social.

El timonel de la UDI indicó que «se acabó el tiempo de lamentos, anuncios de querella o la típica pelea política. Hoy se deben dar pasos concretos: el General Yáñez no puede salir y el proyecto de amnistía que ingresamos esta semana debe ser respaldado y despachado».

La alcaldesas de Providencia encuentra en la nación norteamericana donde asistirá el Booth School of Business de la Universidad de Chicago en la que habrá un panel respecto de “Sistema político y Desafíos Sociales e Institucionales” en el que compartirá junto al senador Ricardo Lagos Weber (PPD), la senadora Ximena Rincón (Demócratas) y al cientista político y académico Patricio Navia. Dicho encuentro será moderado por el exministro Julio Isamit (UDI).

