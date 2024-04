Critican a diversas figuras de la derecha por aprovechamiento político en tragedia de Cañete

Diversas figuras de la derecha están siendo centro de críticas, tras ser acusadas de aprovechamiento político por el asesinato de tres funcionarios de Carabineros, registrado durante la madrugada de este sábado en la provincia de Arauco, región del Biobío.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, pidió que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mantenga en el cargo, pese a que se espera sea formalizado el 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en pleno desarrollo del denominado estallido social, cuando ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

El timonel de la UDI indicó que «se acabó el tiempo de lamentos, anuncios de querella o la típica pelea política. Hoy se deben dar pasos concretos: el General Yáñez no puede salir y el proyecto de amnistía que ingresamos esta semana debe ser respaldado y despachado».

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se pronunció desde Chicago, Estados Unidos, donde participa en una conferencia y aseguró que carabineros experimentan una agresión permanente en las calles pero también criticó el actuar de ciertas autoridades con funcionarios de la institución.

«Preocupa enormemente que hay autoridades que están por encima de Carabineros que de alguna manera están socavando el poder de Carabineros y la eficacia con la que pueden actuar», sostuvo.

También se mostró contraria a la idea de que Ricardo Yáñez sea formalizado y deje el cargo.

«La formalización es un mero trámite administrativo que no amerita, en este caso, que se separa de sus funciones, que se les exija que renuncie. A mi juicio, el General Yáñez no debe renunciar y el Gobierno no debe pedirle la renuncia», dijo.

«Hay fiscales que están inventando delitos para tratar de sacar al General Director de su puesto», agregó.

Marcela Cubillos, exministra de Educación y Medio Ambiente durante el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera, señaló que a raíz del asesinato de los tres uniformados, el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá deben anunciar un «indulto y amnistía a Carabineros perseguidos penalmente por enfrentar la violencia».

Tres carabineros asesinados por terroristas.



El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke manifestó que el Presidente Boric “debe intervenir para dar garantías y detener la persecución judicial que sufren por hacer su trabajo y que amarra sus manos”.

A través de un comunicado, Chile Vamos exigió al Gobierno del Presidente Boric que se mantenga en el cargo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

La coalición, que incluye a la UDI, RN y Evópoli, también pidió poner urgencia al proyecto de ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública implicados en hechos de violaciones a los derechos humanos durante e “estallido social. Además de fortalecer la inteligencia y las reglas de uso de la fuerza, y mejorar las protecciones para quienes realizan labores policiales.

En el texto criticaron el denominado Criterio Tohá y solicitaron la redacción de nuevas leyes que incrementen las penas y facultades investigativas para delitos contra la seguridad pública.

Por su parte, el Partido Republicano y Renovación Nacional solicitan la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá y otros altos funcionarios, denunciando una falta de capacidad para manejar la seguridad y proponiendo medidas drásticas como el estado de sitio en Arauco y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó al jefe de Estado a decretar Estado de Sitio luego

“Llegó el momento de terminar con el buenísimo. El Presidente de la República, Gabriel Boric debe decretar hoy el Estado de Sitio. Debe convocar hoy a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y perseguir a estos asesinos hasta el cansancio, para encerrarlos, condenarlos y aplicarles todo el rigor de la Ley, pero eso no basta. El Presidente tiene que hoy día también destituir a su equipo de seguridad: Carolina Tohá, Manuel Monsalve, el señor (Eduardo) Vergara. Ninguno de ellos corresponde que siga luego de estos hechos terribles que han afectado a Carabineros y a toda nuestra patria”, afirmó.

Críticas al aprovechamiento político de la derecha

La reacción de los actores políticos de la derecha frente al asesinato de los tres carabineros despertó una ola de críticas en las redes sociales, ya que a juicio de los cibernautas, sus declaraciones y propuestas incurren en aprovechamiento político del lamentable suceso, de cara a las elecciones municipales de octubre.

Entre el horror y estupor de lo ocurrido en #Cañete no hay espacio para el aprovechamiento político. Venga de donde venga.

Cada vez q se acerquen las elecciones d Octubre o q se siga abriendo el caso Hermosilla, ocurrirán hechos lamentables como los del asesinato de Carabineros en Cañete, y el posterior aprovechamiento político vil al q nos acostumbra la derecha



Claro, porque dejar a carabineros sin investigación y condena en caso de ser responsables termina HOY con la violencia y la delincuencia.



