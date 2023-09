Ex senador Navarro por dichos de Piñera: “La impúdica estrategia para pasar de victimario a víctima”

Alejandro Navarro:”La impúdica estrategia de Piñera para pasar de victimario a victima supera el realismo mágico de Gabriel García Márquez y Macondo”.

Diversas críticas generaron los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien durante una entrevista con un medio de comunicación argentino calificó el estallido social de 2019 como “un golpe de Estado no tradicional “.

“Fue un golpe de Estado no tradicional porque no fueron las fuerzas armadas, este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia“, aseveró el empresario.

Al respecto, el exsenador por el Biobío, Alejandro Navarro, señaló: “Esto ocurre luego de que el Presidente Boric lo calificara de “Demócrata” y luego señalara que “personalmente no creo que Piñera haya ordenado violaciones a los Derechos Humanos”.

Para el exparlamentario, las opiniones del presidente Boric “Equivalen políticamente a un indulto anticipado, y es una intervención directa en una investigación desarrollada por una Fiscal Nacional y constituye un juicio anticipatorio a un fallo judicial, en medio de una investigación criminal en favor de miles de hombres y mujeres de nuestra patria cuyos derechos humanos fueron violados flagrantemente”, aseveró.

Navarro también recordó: “Sebastián Piñera está hoy procesado como imputado en nuestra querella criminal que lleva la Fiscal Ximena Chong”.

Agrega: “La estrategia de su equipo jurídico está destinada a alterar la percepción de la opinión pública utilizando una mañosa comparación histórica de su Gobierno auto calificándose como víctima de un golpe de Estado no tradicional asemejándolo, inaceptablemente, con el golpe de Estado en contra del Presidente Salvador Allende”.

Frente a esta estrategia, Navarro comentó:” La impúdica estrategia de Piñera para pasar de victimario a victima supera el realismo mágico de Gabriel García Márquez y Macondo”.

Las críticas a las declaraciones de Piñera no solo llegaron desde sectores que fueron oposición al gobierno del ex mandatario, también desde representaciones de Chile Vamos. El senador Manuel José Ossandón, señaló a ADN Radio: “El presidente Piñera no supo interpretar en el primer minuto lo que estaba pasando, que la gente estaba enojada, que la gente estaba protestando porque nosotros, el mundo político, no hemos sido capaces de resolver sus problemas“.

“Es cierto que hubo violencia, incluso avalada por la izquierda más dura, pero el presidente Piñera no supo interpretar lo que pasó y acude a excusas que no son reales“, emplazó Ossandón.

