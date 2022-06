Excapitán Miguel Toledo envía carta al presidente Boric para denunciar corrupción de la Armada y Carabineros en Macrozona Sur

El excapitán de Carabineros, Miguel Toledo, envío una carta al presidente Gabriel Boric, para denunciar hechos de corrupción por parte de la institución en el Wallmapú.

En rueda de prensa, el excapitán de Carabineros señaló que, su denuncia está enfocada en la corrupción que se genera en las empresas de seguridad para las forestales.

En estos hechos, indicó el excapitán de Carabineros, estarían involucrados funcionarios del cuerpo castrense y de la Marina.

«Damos cuentas de hechos de corrupción y corrupción persistente en las Fuerzas Armadas (Marina) y Carabineros. La dilatación de los tribunales y fiscalías, la corrupción existente en empresas de seguridad en la MacroZona, lo que están provocando los montajes, como el señor Erick Vistoso, que aún sigue en la institución«, señaló el excapitán.

En este sentido, Miguel Toledo señaló que se llevó a cabo una investigación para demostrar los hechos de corrupción que se registran en la zona por parte de guardias de Carabineros, así como se ha tratado de aplicar montajes para que afecten a la comunidad mapuche.

De igual forma, el excapitán de Carabineros denuncia el robo de madera en Wallmapú.

«Tenemos antecedentes del robo de la madera, y el ciclo completo. He tenido que hacer una investigación para poder demostrar a Carabineros y la Fiscalía de cómo es el sistema desde que se corta en el bosque la madera hasta que llega a los barcos que van a China», recalcó.

Toda la evidencia – indicó – se proporcionará a los medios de comunicación, «una vez que tenga la reunión con el Presidente».

«Hay personal de carabineros activo y en retiro, personal en la operación Huracán con empresas fantasmas de forestales», señaló.

Cabe recordar que, la «Operación Huracán» fue un operativo de investigación policial iniciado en 2017 por Carabineros de Chile, que condujo a la incriminación de ocho comuneros mapuche que, supuestamente, estaban involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de la nación.

El ex capitán de Carabineros, Miguel Toledo entregó una carta dirigida al presidente Boric, donde denuncia graves hechos de corrupción en la Macrozona Sur, por parte de la Armada y Carabineros de Chile.

Excapitán denunció a guardias privados de las forestales

Ya el excapitán de Carabineros, había denunciado la participación de funcionarios de los cuerpos castrenses en las empresas forestales.

En una entrevista a La Voz de los que Sobran, detalló que muchas forestales contratan a funcionarios activos de Carabineros y la Policía de Investigaciones como guardias privados, lo que es ilegal.

“Hay muchas empresas que son de seguridad que trabajan para las forestales y que están compuestas por personal de Carabineros y PDI activos. Esto no es legal, pero te ponen una empresa fantasma, te ponen el nombre de un familiar, de la señora y se hace. Todas las personas que no se meten en este circulo, insisto hay dos Carabineros que murieron de un balazo en la cabeza inexplicablemente, venían de Santiago, no se metieron en el círculo o se salieron solos”, señaló Toledo.