Exconvencional Rojas Vade condenado a una pena remitida de 61 días por estafa y pagará multa

Este lunes, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, por el delito de estafa residual, en calidad de autor y en grado de consumado.

En la audiencia, Rojas Vade terminó reconociendo la estafa y fue condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, o sea en libertad, y una multa de solo 11 UTM ($680.000 aproximadamente), refiere Cooperativa.

Para la condena, la Justicia alegó a su irreprochable conducta anterior y su colaboración en la causa.

Tomás Ramírez, abogado de Rojas Vade, dijo que «no hay una conformidad humana, porque no hay vuelta atrás respecto del daño que provocó, no hay forma de repararlo. Lo que uno puede intentar hacer es que este daño no se profundice y una fórmula para evitar que el daño se profundice es este reconocimiento y que exista una consecuencia, que es la que está establecida en la ley».

Te interesa leer: Reprograman para febrero audiencia de formalización contra exconvencional Rodrigo Rojas Vade

Las indagaciones se relacionan con el falso cáncer que dijo tener durante la campaña para resultar electo como constituyente y con el que justificó parte de su declaración de intereses y patrimonial al ser electo para integrar la Convención Constitucional.

Rojas Vade indicó que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabank por «financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer», lo que luego se supo era mentira.

Cabe recordar que el exrepresentante del Distrito 13 confesó que nunca tuvo cáncer en septiembre de 2021, tras lo cual decidió no volver a presentarse a las sesiones del órgano constituyente.

Seguir leyendo: Rojas Vade será formalizado por estafa y otras defraudaciones contra particulares

La confesión de Rojas Vade generó repudio transversal, debido a que había basado su campaña en la enfermedad que resultó ser falsa. La situación incluso derivó en una investigación del Ministerio Público por eventual perjurio.

Pese a que la revelación fue en septiembre del 2021, Rojas Vade renunció a su cargo en la Convención el pasado 11 de marzo después de que el Congreso aprobase una reforma constitucional.

Te interesa leer: Rojas Vade devolvió a la Tesorería más de $13 millones de dieta que ganó como convencional constituyente