Exdiputada Andrea Molina (UDI), investigada por el caso Hermosilla, aterriza con millonario sueldo en la Corporación Municipal de La Reina

La exdiputada Andrea Molina (UDI) fue contratada a honorarios recientemente en la Corporación Municipal de La Reina, según reveló el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon. La exparlamentaria gremialista, que actualmente se encuentra investigada en el marco del denominado «Caso Hermosilla», recibió un sueldo de casi tres millones y medio de pesos solo durante el mes de enero de este año.

Según constató Lyon a través del portal de Transparencia, Molina fue contratada para desempeñarse en «articulación y desarrollo de convenios con organizaciones públicas y/o privadas de impacto social» por una remuneración mensual de $3.478.261

Estaba mirando unas Corporaciones Municipales antes de dormir y me topé con que Andrea Molina fue contratada a honorarios por la Corp de @MuniLaReina , casi 3,5 millones.

— Juan José Lyon (@jjlyonn) March 6, 2024

A la vez, la corporación municipal contrató a otro militante gremialista por un sueldo aún más alto: se trata de Felipe Cuevas Mancilla, expresidente de la Juventud UDI y excandidato a diputado y alcalde. En el portal de transparencia figura como «gerente de experiencia y satisfacción» y recibe un sueldo de $4.5 millones.

Un detalle que llama la atención es que, en paralelo a su labor de gerente en la Corporación Municipal de La Reina, Cuevas se adjudicó el diagnóstico y diseño de una estrategia hídrica en la Municipalidad de Las Condes, también liderada por una militante UDI, por un monto total de $16.800.000.

Molina y el caso Hermosilla

Un reportaje de Ciper publicado en noviembre del 2023 reveló que la Fiscalía Oriente se encontraba investigando a importantes figuras políticas involucradas en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero.

La investigación apunta principalmente a la empresa Factop, esto luego de que se difundiera un audio en que los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos conversaban abiertamente con el dueño de la compañía, Felipe Sauer, sobre el pago de coimas a funcionarios públicos.

El pago se hacía a través de facturas falsas que se utilizaban para generar efectivo, transacciones que figuran en un registro interno de la compañía junto al nombre de todas las personas que les entregaron dichas facturas, letras de cambio o cheques.

Una de las personas involucradas en el caso es nada menos que la exdiputada Andrea Molina, quien aparece como deudora comercial de $500 millones. Sin embargo, en el registro interno, las operaciones relacionadas con Molina ascienden a un total de $7.539 millones, todas realizadas entre fines de 2016 y mayo de 2023, precisamente el período de tiempo que se encuentra investigando la fiscalía.

Los otros escándalos de Molina

Este no es el primer escándalo en que se encuentra involucrada la militante UDI: en 2017, se reveló que al menos 40 diputados habían pagado cifras millonarias a sus asesores legislativos por informes plagiados. El caso más llamativo fue el de la entonces diputada Andrea Molina, cuyas intervenciones en sala habían sido plagiadas directamente de las intervenciones de otros parlamentarios.

«Es un error puntual de no haber puesto la fuente. No hay delito, ni uso indebido. Aquí no hay una empresa, ni una triangulación sino que el hecho de que mi abogada no citó la fuente y ella eso lo reconoce y por eso le pedí que fuera más rigurosa», se defendió Molina en su momento.

Un par de años antes, en 2015, Molina también había hecho noticia al revelarse que rindió gastos por más de tres millones de pesos en concepto de «traslación», una cifra que duplicaba a la de otros parlamentarios de la región de Valparaíso.

«A los parlamentarios se nos eligió para estar en terreno», se justificó en ese entonces Molina.