Exdiputada Natalia Castillo desmiente a La Segunda: “Parece que están un poco confundidos”

A través de su cuenta personal de “X”, la exdiputada Natalia Castillo le contestó a La Segunda, luego que el diario perteneciente a El Mercurio utilizara una cuña que según declaró la exrevolución democrática “esa no es mi cuenta de X”.

En el marco del caso del exalcalde Torrealba, La Segunda citó a varios analistas y personajes vinculados a la política.

Uno de ellos fue la exdiputada Castillo, quien según el diario dijo “reconoce delitos, paga 220 millones y se va a su casa con cautelares. Así la vida de Torrealba. Fácil y bonito para el poder -los poderosos- sortear la justicia”

Además, detallaron bajo la cuña “Natalia Castillo (naticastillo_r), diputada RD”. Sin embargo, a quien citaron fue a la actual diputada Nati Castillo del Partido Comunista. La actual cuenta de la exdiputada es @ncastilo.

Ante esto, Castillo señaló “estimada @La_Segunda si bien esa foto corresponde a mi persona (tengo mejores), yo no he dicho eso y esa no es mi cuenta de X. Hace 2 años que no soy diputada y casi 4 que no soy RD. Parece que están un poco confundidos”.