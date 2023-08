Exministro de Defensa de Bachelet sobre cierre de Punta Peuco: «Creo que el error fue haber esperado al último, penúltimo día»

El exministro de Defensa de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, se refirió este viernes a las declaraciones realizadas por la exmandataria, respecto a cerrar el penal Punta Peuco.

Vidal —quien ejerció el cargo de Ministro de Defensa de Bachelet entre los años 2009-2011 — reveló que fue Jaime Campos, «su ministro de Justicia, tenía que firmar la orden y dijo que no».

Entrevistado por en el programa de CNN Chile, Última Mirada, el exministro decidió realizar un mea culpa y aseveró que la decisión se tomó de forma tardía.

«Déjame hacer una autocrítica. Si la Presidenta tenía tomada esa decisión, creo que el error fue haber esperado al último, penúltimo día. Porque eso le permitió a Jaime Campos la argumentación jurídica, porque él no firmó el cierre», aseveró.

Las declaraciones de la expresidenta fueron dadas a conocer en un avance del programa CNN 50, Testimonios de la Historia, donde Bachelet fue la primera invitada para abodar temas relacionados con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En este espacio, Bachelet se refirió a lo que sucedió con el cierre del centro penitenciario donde se encuentran detenidos militares y agentes del Estado implicados en violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.

Según un extracto de la conversación revelado por referido medio en redes sociales, la expresidenta aseguró que ella ordenó el cierre de Punta Peuco, pero no se produjo.

«Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero…», afirmó con una risa irónica.

Ante esta revelación, el periodista Matilde Burgos le señaló: «No le hicieron caso, pero usted era presidenta…».

«Sí, pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso», aseguró la exmandataria.

