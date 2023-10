Experta denuncia una trampa oculta por la derecha en la propuesta constitucional para derogar la ley de aborto en tres causales

Antonia Rivas, comisionada experta designada por Convergencia Social en el proceso constituyente, denunció que la propuesta de nueva Carta Magna esconde una «trampita» que podría implicar la derogación de la ley de aborto en tres causales.

La polémica respecto a este tema nació a raíz del cambio que introdujo la derecha al artículo que señala que «la ley protege la vida del que está por nacer», el cual quedó como «la ley protege la vida de quien esta por nacer». Si bien los consejeros del Partido Republicano aseguran que esto no pondría en peligro la legislación vigente sobre el aborto, distintos expertos han denunciado que sí podría derivar en su derogación.

Sin embargo, existe otro artículo que también podría derivar en la derogación de dicha ley: se trata de una norma sobre la niñez, que establece que niño es «todo ser humano menor de 18 años». Para Rivas, este fraseo podría ser utilizado junto con el artículo mencionado anteriormente para restringir incluso la utilización de métodos anticonceptivos.

«En la norma sobre niños, hay una que dice que niño es ‘todo ser humano menor de 18 años’. Ser humano, no persona. Esa norma, que no está en la Constitución vigente, sumada a la norma del quién o el qué está por nacer, son los mismos argumentos que se han usado una y otra vez por los sectores conservadores para no solo restringir la ley de aborto en tres causales, sino también para restringir la píldora del día después«, declaró Rivas en radio Cooperativa.

Rivas planteó que «dejamos el qué, pero sumado a esta otra cláusula que no está en la Constitución vigente (…) no es que volvamos exactamente al texto de la Constitución vigente actualmente, sino que volvemos a un texto que incorpora otro elemento que ha sido usado para señalar que la vida comienza desde la concepción y por tanto se podría más adelante declarar inconstitucional el aborto en tres causales».

«Yo creo que se puede avanzar para proteger la vida del que está por nacer, señalamos que podíamos volver al texto vigente, siempre y cuando esa otra norma que yo veo como una pequeña trampita, se eliminara y no hubo acuerdo para avanzar en eso, lo que a mí me parece es una señal importante», detalló.