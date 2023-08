Expresidenta Bachelet sobre Boric: «Yo voté por él. Es mi presidente (…)Las veces que pueda necesitar consejo se la voy a proporcionar pero no interferir»

La expresidenta Michelle Bachelet manifestó su respaldo al actual presidente Gabriel Boric y aseveró que estará disponible para brindar los consejos que él requiera para solventar los problemas que se registran actualmente en el país.

Las declaraciones de la exmandataria se dieron a conocer en el programa CNN 50, Testimonios de la Historia, donde Bachelet fue la primera invitada para abodar temas relacionados con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En este sentido, Bachelet fue consultada por su cercanía con el presidente Boric a lo que la exmandataria respondió: «Sí, yo voté por él, es mi presidente. No lo digo formalmente. Yo voté por él y las veces que él pueda necesitar umi consejo, alguna recomendación, yo se lo voy a proporcionar, pero no interferir, solo trataré de ayudar».

Aseveró que en estos momentos, el país vive una situación complicada que no son de fácil solución.

«Yo creo que estamos frente a desafíos como país, que no partieron con este gobierno, pero no son de fácil solución. Temas de seguridad, migración, no son temas fáciles, para ningún gobierno. Consecuencia postpandemia, guerra de Ucrania, inflación. No son temas fáciles, y muchos de ellos no están en manos de Chile», puntualizó.

Por otra parte, fue consultada ante una posible tercera candidatura. En concreto, la pregunta fue: «Ante el avance de la extrema derecha, ¿usted estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia?»-

Ante la pregunta, Bachelet fue enfática al responder: «Yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea».

Cabe recordar que en esa misma entrevista, Bachelet se refirió a lo que sucedió con el cierre del centro penitenciario donde se encuentran detenidos militares y agentes del Estado implicados en violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.

