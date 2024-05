Extrema gravedad: Mataron a los perritos del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic

Durante la mañana de este domingo, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reveló a través de una publicación de Instagram, que sus dos perritos Negrita y Drako, fueron envenenados falleciendo producto de aquello, en el Valle del Elqui.

«Me cuesta entender la maldad que puede llevar a una persona a envenenar y matar animalitos tan nobles e inocentes, que no le hacían mal a nadie. Pero trato de que no sea la rabia la que se tome este momento. Los vamos a querer con la vida siempre Negrita y Drako. No saben lo feliz que era cada vez que podía estar con ustedes en el Elqui. Solo espero que puedan seguir acompañando y queriendo a mi viejito desde el cielo de los perros», dijo el alcalde en su posteo.

Actualmente, se desconoce la identidad de los responsables de este ataque.