Fallo masivo de anticonceptivos y despenalización del aborto: La urgencia de asegurar los derechos reproductivos de la mujer en la nueva constitución

En agosto de 2019, cientos de mujeres que tomaban sus pastillas anticonceptivas Anulette CD y Minigest 15 y 20, quedaron embarazadas por el fallo de 276.890 cajas de estos anticonceptivos, los cuales fueron entregados en centros de la red de salud pública.

La falla de estos anticonceptivos fue reportada por las usuarias, por desgracia, cuando ya era demasiado tarde para poder tomar alguna medida.

Muchas se informaron al ir a buscar sus anticonceptivos para el siguiente mes después de la falla, mientras que las autoridades no dieron aviso formal de este fallo, hasta meses después.

En octubre de ese año, el Instituto de Salud Pública (ISP) informó a través de un comunicado la falla en la composición de tres marcas de pastillas anticonceptivas, principalmente Anulette CD, pastillas entregadas en centros públicos de salud. Sin embargo, este no sería el único fallo detectado en los siguientes meses.

En medio de la pandemia, a finales de octubre de 2020, el ISP informaría de un nuevo fallo, esta vez se trataba del anticonceptivo Conti Marvelon 20.

El resultado de esta grave falla, tanto en las pastillas como en los canales de información gubernamentales para advertir a las usuarias, es que alrededor de 140 mujeres resultaron con embarazos que no buscaron ni desearon.

“Nunca vimos fallas de una forma tan sistemática y que persistieran durante tanto tiempo como el caso de Chile, con consecuencias tan graves”, dijo Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Centro de Igualdad de la Mujer, que monitorea los derechos reproductivos en América Latina, según consigna el New York Times en español.

Debido a la ausencia de responsabilidad de parte del Estado chileno en los casos de fallos anticonceptivos, 112 mujeres acudieron a las miembras de Corporación Miles, tras verse afectadas por las fallas registradas por un lote de pastillas anticonceptivas que distribuyó el Gobierno.

Según consigna el medio nacional Radio Universidad de Chile, desde Corporación Miles, su abogada Javiera Canales comentó que lo ocurrido con pastillas defectuosas “constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y de los cuerpos feminizados”.

“En un país donde el aborto es penalizado y adicionalmente tener anticonceptivos de mala calidad perpetúa el rol social asignado a la mujer del ser madre y del ser mujer y, en ese sentido, no deja a las mujeres en capacidad de poder definir sobre su futuro o sus proyectos de vida”, expresó.

La Corporación que promueve los derechos sexuales y reproductivos en Chile, junto a Women’s Link WorldWide, hicieron un llamado a organismos internacionales como Las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exigir a Chile “tomar medidas urgentes para resolver las fallas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva”.

Por su parte, Claudia Mix, diputada de Frente Amplio junto a un grupo de colegas, ya han exigido un informe detallado al gobierno para saber exactamente qué salió mal, sin embargo, desde el ministerio de Salud aún no hay respuesta.

La única respuesta que se ha dado desde el gobierno es la imposición de una multa de 92 mil dólares al fabricante de Anulette CD por “problemas de calidad” identificados en los anticonceptivos. Sin embargo, al resto de empresas farmacéuticas que presentaron fallas no se les ha interpuesto esta multa, además, estas compañías continúan siendo el principal proveedor de píldoras anticonceptivas para el Estado.

Lo único que se sabe del fallo en estos anticonceptivos fue -en el caso de Conti Marvelon 20- que hubo un cambio de fórmula que afectó la efectividad del producto, mientras que en el caso de Anulette CD, faltaban pastillas activas en su empaquetado.

En una entrevista en profundidad realizada por El Ciudadano, conocimos el caso de Valentina, una de las afectadas por el fallo de los anticonceptivos, donde explicó que se enteró de esto “por un cartel que pegaron afuera del consultorio y eso fue todo”.

Puedes leer: “Me enteré por un cartel que pegaron afuera del consultorio y eso fue todo”, denuncia joven embarazada por fallas en pastillas anticonceptivas que entrega el Estado“

Sumado al fallo de las vías de información por parte de los centros de salud, y por sobre todo, de las autoridades de salud, la mujer afectada comentó a nuestro medio que, al enterarse de su embarazo, no contó con ninguna asesoría por parte del personal del centro de salud, tampoco sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo.

“En el consultorio no me dijeron nada, hasta que las niñas de Miles empezaron a mandarles correos al centro de salud, y ahí me llamaron, pero yo ya tenía más de 16 semanas. Fue ahí cuando me preguntaron si yo quería abortar, a lo que no acepté, porque ya tenía mucho tiempo de embarazo, era un riesgo tanto para mí y como para el bebé”, indicó Valentina.