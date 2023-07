Familiares de Jorge Salvo increpan a Boric: «Tu te comprometiste, y hoy venimos todos nosotros a cobrarte la palabra» (VIDEO)

Familiares de Jorge Salvo, víctima de la represión policial durante el estallido social y que se suicidó este miércoles cuando se lanzó a las vías del Metro de Santiago; manifestaron frente al Palacio de La Moneda, para exigirle al presidente Gabriel Boric que cumpla con las promesas realizadas durante su campaña.

Una mujer que participó en la protesta gritó hasta el Palacio La Moneda y le recordó a Boric sus palabras: Verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Que le respondemos nosotros a su hija (de Jorge Salvo) de cuatro años que todavía no comprende y no entiende por qué su padre se suicidó ¿Qué le respondemos? ¿Que en este país está la cultura maldita de la impunidad? ¿Qué nuevamente nos vamos hacer los lesos y vamos a dejar a los asesinos libres? Basta, tú te comprometiste. Hoy vinimos todos nosotros a cobrarte la palabra. Nos prometiste verdad, justicia, reparación y no repetición. Esas fueron tus palabras. Te reuniste con nosotros, ahora cumple, te venimos a exigir que cumplas», puntualizó la mujer en un material audiovisual publicado en redes sociales.

Este viernes, la presidenta de la Comisión de Salud y diputada Ana María Gazmuri solicitó al Ministerio de Salud (Minsal) información sobre la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular para las víctimas del estallido social.

La parlamentaria manifestó su preocupación por las víctimas del Estallido Social.

«Hace pocos días nos enteramos del triste fallecimiento de Jorge Salvo, la cuarta víctima de trauma ocular que se quita la vida en nuestro país, por lo que nos preocupa de sobremanera cómo el Estado está dando cumplimiento a su rol de garante de los derechos de nuestros pacientes, víctimas de daños por parte de agentes del Estado, y cómo se está implementando este programa», señaló Gazmuri.

