Familiares de la niña Nayareth Nocetti apuntan a hombre de 40 año como principal sospechoso de su desaparición

Los padres de la menor Nayareth Nocetti advirtieron este lunes que el principal sospechoso de la desaparición de la joven es un hombre de 40 años que tenía una relación con su hija desde hace más de un año.

Entrevistados en Mucho Gusto , los familiares de la menor de 13 años señalaron que el sujeto le había dicho a su hija que tenía 20 años.

«Tenemos súper identificada a esta persona, lo único que podemos decir es que esta persona no tenía 20 años como Nayareth decía, sino que tiene 40. Entonces claro, soltar a Nayareth en estos minutos es pillarlo por todos lados, tanto de prisión o tanto uno de tomarse la autoridad por uno mismo», sostuvo Marcela, madre de la menor.

De igual forma, revelaron que posiblemente la menor había podido estar drogando a sus padres, para poder escaparse de su casa y reunirse con el sujeto, consignó Meganoticias.

Al respecto, la madre de Nayareth dijo estar segura que su hija ponía clonazepam y otras sustancias en sus té y jugos.

«Era muy raro que de repente el cansancio te mataba, pero no sentías nada, ni una bulla, nada, y era raro para nosotros, entonces empezamos a encontrarlo sospechoso. Yo también tenía clonazepam que me había recetado el médico, entonces yo pensé que era por ahí pero ayer cuando veo las tiras de pastilla que ella tenía, fui armando el rompecabezas de la realidad, porque yo de mi tira había sacado tres pastillas y estaba vacía la tira completa», agregó.

Durante la entrevista, la madre de la joven de 13 años – que se encuentra desaparecida desde el martes pasado – señaló que su hija se comunicaba con este señor vía Instagram desde el año pasado.

«Ella tenía su teléfono al principio, cuando se escapó la primera vez a juntarse con este chico de 15 años, que no era, ahí se le quitó el teléfono a ella. Y como estaba desesperado, él le regala un teléfono, y ese teléfono que le regala fue el que nosotros encontramos y ahí le empezamos a preguntar para que cuente en detalle y ahí ella se desahogó y me dijo todo lo que había pasado, detalle por detalle, todo lo que el tipo le había hecho. Ahí fue cuando fui a poner la primera denuncia por violación», manifestó citada por el portal.

Conductas extrañas

La familia, además, reveló ciertas conductas extrañas de su hija que hicieron que sospechara que algo estaba ocurriendo.

La madre señaló que, horas previas de su desaparición, había encontrado en su cuarto una serie de medicamentos para introducir al sueño a los familiares.

«Fue raro que no sintiéramos nada. El sábado en la noche cuando fui a revisar su pieza, me di cuenta que tenía pastillas para dormirnos. Yo también tenía clonazepam porque me lo recomendó el médico. Pero ella tenía una tira completa. Ella nos ofrecía hacer el té. Nosotros a veces lo encontrábamos amargo. Este sujeto fue quien le pasó las pastillas», comentó Marcela, citada por el portal En Cancha.

Según detalló la familia, se pudo conocer que el sujeto era de una muy buena situación económica y usaba su dinero para llamar la atención de las niñas.

En este sentido, manifestaron que, posiblemente, el modus operandi del señor era “embaucar” a las jóvenes a través de las redes sociales.

«Las embauca, este tipo es de buena situación, entonces eso yo creo que les hace llamar más la atención a las niñas que son de mente más infantil, hace que despierten otras partes que ellos no conocen”, recalcó.

Por otra parte – cita el portal CHV Noticias –, los padres descubrieron que tenían una forma de encontrarse físicamente con él: Nayareth encendía las luces de su pieza, el sujeto pasaba en su auto y se la llevaba, pero ella siempre volvía a su hogar.

Denuncias contra el sospechoso

La familia de Nayareth Nocetti ha presentado varias denuncias contra el sujeto ante las autoridades correspondientes, sin obtener resultados hasta la fecha.

Explicaron que la primera denuncia la realizaron en julio del año pasado.

“Desde ese momento se puso la denuncia correspondiente, hemos movido por todos lados, tratando de saber quién es el famoso fantasma, tratando de pedirle a mi hija que le mandara una foto de la cara para saber quién era, pero el tipo sabía muy bien cómo hacer todo. Sabía hacerla. Parece que no es primera vez que lo hace, solamente que las otras niñas no cayeron 100% en el cuento», expresó la madre, citado por MegaNoticias.

«Entre mayo y junio hay tres denuncias, entonces esperaron a que el tipo se la llevara, esperaron hasta este punto para empezar ahora a moverse todos a buscar. Puse las denuncias en Carabineros. Las denuncias están en Fiscalía, pero no me han llamado, nada. La primera vez requisaron este teléfono que él le regaló y nada, absolutamente nada. Ahora sí PDI y Carabineros están trabajando», manifestó la madre de la joven.

«Esa es la justicia aquí en Chile, esperan que pase alguna desgracia para empezar a moverse y hacer los peritajes como corresponde», condenó.