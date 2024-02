Filtran audio en el que culpan a Alessandri por migración descontrolada: «Con qué cara venimos a webiar a la Irací»

El exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (UDI) se encuentra en el medio de una fuerte polémica, luego de que se filtrara un audio de una conversación con Giselle Dussaubat, presidenta de la Fundación Santiago Se Levanta, en el que reconoce haber financiado la llegada de inmigrantes a la comuna, que en ese tiempo dirigía.

En el audio que ha circulado durante las últimas horas, a través de las redes sociales, se puede apreciar el momento en el que Dussaubat le cuestiona a Alessandri haber firmado un convenio que le permite tener recursos para que los migrantes habiten en la capital.

En exalcalde reconoció la firma del convenio, pero la justificó, argumentando que de lo contrario tendrían que usar recursos municipales.

En la conversación filtrada se puede escuchar a Alessandri señalándole a Dussaubat que le falta experiencia en el tema de migraciones, al no considerar una realidad que ya está presente en la comuna.

“La realidad de los migrantes está, es objetiva, nadie la puede discutir, y frente a eso, los organismos internacionales te dicen: Le damos recursos para la salud, para la escolaridad, para su incorporación en la sociedad, y si no, tienen que hacerlo por recursos municipales”, expresó en el registro.

“Frente a eso, muchos municipios que tienen los temas de los migrantes, adscribimos a estos convenios, y eso es. Pero en fin, si hay personas que no quieren entender, bueno, no hay forma. Por eso te lo digo, con el cariño de siempre”, agregó.

Ante sus dichos, la presidenta de Santiago Se Levanta le respondió a Alessandri que conoce del tema: “Son ocho comunas en Santiago, la Contraloría lo declaró ilegal. Ustedes los invitaron a venir, los invitaron a establecerse en Santiago, los están manteniendo”, recordó.

Asimismo, le reprochó la manera en la que la situación con los migrantes se salió de control y afectó la comuna.

“Es como mantener un perro vago metido en un condominio, cuando la gente reclama, vos le metes al perrito, pero tú no le limpias la mierda, no le limpias nada. Lo metiste adentro y le tiras la comida, para que el perro ensucie todo”, puso como ejemplo.

“Sincerémonos, ustedes tienen mano de obra barata, tienen la nana para la casa, el jardinero, toda la cuestión, pero que el hueón se mantenga en la barraca, acá. Cagaron la comuna capital”, fustigó.

En la conversación, también se puede apreciar el momento en el que Dussaubat se refiere a la gestión de la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC) y la manera en la que la gente de Santiago ha cambiado.

“Preferimos seguir con la Irací, porque con qué cara venimos a hueviar a la Irací, cuando la mierda está en el lado nuestro. No podemos. No podemos, ¿cachai?”, afirmó.

En una segunda parte del audio, se escucha al exalcalde Alessandri expresando que, pese a sus palabras, le «tiene aprecio» a Dussaubat. Además, le pone al presidente Boric como ejemplo palpable de «hacerse cargo y administrar realidades», muy distinto «al discurso que uno da a la galería».

Dussaubat confirmó la veracidad del audio

En conversación con Copano.News, Giselle Dussaubat confirmó la veracidad del audio filtrado, pero indicó que data de “hace tiempo”.

Aseguró que “no hay nada en el audio que no hayamos hecho público”.

“La verdad no tengo mucho que decir, es una conversación privada larga que no debió filtrarse. Se seleccionaron ciertos audios no correlativos para armar un show mediático y no se dice nada nuevo”, señaló.

Según Dussaubat, el conflicto con los migrantes en Santiago se remonta a un convenio firmado con Acnur, agencia de la ONU para los refugiados.

«La firma del convenio Acnur en 2020 en pandemia para hacerse cargo del problema migratorio, y luego renovado el 31 de marzo de 2022 por Iraci Hassler», precisó.

La presidenta de Santiago Se Levanta, destacó que en la actualidad dicho convenio se desarrolla por medio de la Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan), la cual no se podría fiscalizar al ser una «corporación de derecho privado».

«Ese es el fondo que debiera importar porque ya no hay acceso a documentación ni información», dijo, al tiempo que planteó que el convenio con Acnur «sentó las bases para dar la bienvenida a instalarse a miles de ilegales que llegan desde el norte y que tienen sometida la comuna a la peor criminalidad y destrucción del espacio publico y el comercio, jamás vista en la historia».

