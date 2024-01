Fiscal de Tarapacá no descarta arribo del narco ecuatoriano «Fito» Macías a Chile: Pide reforzar vigilancia en la frontera

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, se refirió este martes a la situación que se vive en el norte del país, marcado por el ingreso de cientos de personas extranjeras por pasos no habilitados, entre los que se encuentran algunos delincuentes, por lo que no descartó que el líder de la banda criminal ecuatoriana “Los Choreros”, Adolfo “Fito” Macías, estuviera en Chile.

En entrevista con Radio Universo, el persecutor fue consultado por la presencia en el territorio nacional del reo en el territorio del reo que hizo noticia por fugarse de la cárcel y desatar el caos en Ecuador, luego de conocerse que su familia fue capturada recientemente en Argentina.

Al respecto, Arancibia dijo que «seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina?, puede ser en cualquier lugar. Entonces cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? a lo mejor es el lugar más seguro para él».

“Si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir cuidado, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Es lo mismo que puede pasar con ‘El Niño Guerrero’ (del Tren de Aragua); si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo en otro país”, planteó sobre el narcotraficante.

Mayor control en el paso fronterizo

En sus declaraciones, el fiscal también cuestionó el funcionamiento del sistema de paso fronterizo, que cierra desde las 18:00 horas y muchas veces tiene tanta gente en fila que comienza un ánimo de “pasarse por el lado” el trámite.

“Después de las 18:00 horas, la frontera está sin control. ¿Por qué es así? Yo no puedo dar una respuesta”, expresó.

“La gente espera para pasar a esta hora, no sólo después de las 6 de la tarde, sino que también a veces es tanta la gente que hay tratando de pasar, que está muy lento el trámite, entonces la gente pasa por al lado”, agregó.

El fiscal indicó que si bien “hay más control militar y cosas así, eso tiene ciertas limitaciones. Creo que habría que partir, yo no me puedo meter, esto debiera ser un funcionamiento las 24 horas”.

Muro y fuerza policial potente

Arancibia planteó que en la zona fronteriza “debe haber un muro, pero no me refiero a un muro de cemento sino un muro policial”.

A su juicio, esta medida permitiría «aminorar el paso de gente hacia Santiago con estas intenciones, con estos antecedentes y toda esa falta de registro».

“Se requiere una fuerza policial potente”, remarcó.

Sobre la necesidad de aplicar este tipo de acciones, el persecutor señaló que “se entendió en parte, pero siempre con soluciones temporales y ese es el problema”.

“No modificar la forma de trabajar, modificar la distribución de la fuerza policial. Aquí ha ido disminuyendo en vez de ir aumentando (…) la fuerza policial aquí, dedicada al tráfico de drogas por ejemplo, ha disminuido enormemente en el tiempo”, expuso.

«Yo fui fiscal especialista en drogas hace unos años atrás y teníamos 80 funcionarios de la PDI, y hoy día debe ser la tercera parte en esa especialidad, entonces no se entiende», argumentó.

De acuerdo con fiscal regional de la zona norte, en lo que respecta a la cris en la frontera «está fallando el Estado”.

«La frontera tiene ciertos responsables, pero por qué no ha cambiado la situación lo desconozco. Esto es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo», cerró.

