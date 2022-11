Fiscalía de Colombia decidió agilizar proceso judicial contra la mujer que insultó a Francia Márquez

La Fiscalía General de Colombia determinó agilizar el proceso judicial en contra de Luz Fabiola Rubiano, la mujer que profirió públicamente insultos racistas contra la vicepresidenta del país, Francia Márquez, y la comunidad afrodescendiente.

Para este viernes 25 de noviembre estaba prevista la audiencia de imputación, en donde la Fiscalía sindicaría a Rubiano como presunta autora de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.

Por su parte, Rubiano deberá revisar el escrito de acusación y decidir si lo acepta o no.

No obstante, la Fiscalía optó por un procedimiento abreviado y el viernes en la mañana, en las instalaciones de la dependencia en Bogotá, entregará el escrito de acusación, según reportó El Tiempo. Con ello, la dependencia buscaría adelantar el juicio, en función de que hay suficientes elementos probatorios para afirmar que la conducta delictiva existió y que la imputada es autora de los delitos señalados.

"Los simios no estudian, los negros roban, atracan y matan, que educación tienen" las palabras de una de las mujeres manifestantes el día de hoy en contra del gobierno de Duque. Una de las razones por las que salieron a las calles. pic.twitter.com/5M9roy95rH September 27, 2022

En el marco de una manifestación opositora realizada el pasado 26 de septiembre en Bogotá, Rubiano, una seguidora del uribismo que en un principio se identificó como ‘Esperanza Castro’, comparó a Márquez con un «simio», descalificó a la comunidad afrodescendiente y llamó a matar «comunistas».

«El simio ese, que porque puso un millón de votos se considera la berraca (sobresaliente) del paseo. Pobres simios, los simios gobernando», dijo Castro a medios locales, según un video viralizado en redes. Ante esto, una periodista preguntó: «Cuándo dice ‘simio’, ¿a quién se refiere?». Y la mujer respondió: «A Francia Márquez. Francia Márquez es un simio«.

A inicios de octubre, Márquez descartó conceder una conciliación a Rubiano.

«En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque, efectivamente, me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial», dijo a medios locales la vicepresidenta colombiana.

En espera de que se desarrolle el juicio y de que Fabiano sea declarada culpable, se adelanta que podría ser condenada a entre 12 y 36 meses de prisión, además de pagar una sanción económica.

Fuente: RT.