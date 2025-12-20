“Fogata, acceso no autorizado y  sobrevuelos en Parque Nacional”: Las denuncias contra Pangal Andrade y equipo “El Clan” de Canal 13

Denuncia contra Pangal Andrade y «El Clan» de Canal 13 por fuego fogata y graves infracciones en Parque Nacional Hornopirén

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó nuevos y graves antecedentes a la Fiscalía en la denuncia contra el exparticipante de reality shows, Pangal Andrade, y miembros de su programa «El Clan» de canal 13, por el uso ilegal de fuego dentro del Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos.

Según informó Radio Biobío, la formalización de los implicados se produciría por el encendido de una fogata durante la grabación de un episodio el 26 de marzo de 2025, acto prohibido por ley en dichas áreas protegidas. El director regional de Conaf, Marco Inarejo, calificó como lo más «grave» el hecho de «usar fuego con una fogata pernoctando dentro de esta unidad».

Radio Biobío detalló que, según la investigación de Conaf, a la infracción principal se suman otras prácticas ilícitas, como el acceso no autorizado a un sector del parque no destinado al uso público, y la operación sin permisos de un helicóptero y un dron. Inarejo enfatizó al medio radial que estas acciones están reguladas por el impacto en la fauna nativa, especialmente en zonas de exclusión. Los hechos ocurrieron en un contexto donde, según se mostró en televisión, el equipo enfrentó un brusco cambio climático que derivó en cuadros de hipotermia y una posterior evacuación aérea.

Frente a las acusaciones, Pangal Andrade y su equipo emitieron un comunicado negando categóricamente los cargos. «Negamos categóricamente haber realizado lo que se nos imputa. Afirmamos con total claridad que nunca se encendió fuego alguno en el Parque Nacional Hornopirén», señalaron según publicación de Biobío, agregando que hasta la fecha no han sido notificados formalmente ni se les ha informado del inicio de una investigación en su contra, a pesar de que la Fiscalía ya maneja la denuncia presentada por Conaf en agosto.