Fondos AFP registran pérdidas de US$ 73 mil millones desde enero de 2021

Las pérdidas de los fondos AFP desde el 31 de enero de 2021 hasta el 11 de octubre de 2023 superan los 73 mil millones de dólares.

De acuerdo con información divulgada por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), desde su creación en 1981 a la fecha, las ganancias brutas acumuladas de las AFP han disminuido en 45%.

#CENDAInforma Otro Octubre negro. Pérdidas fondo AFP ya alcanzan a 73 mil millones de dólares, moneda que hoy se transa a $940. Han esfumado 45% de ganancias brutas acumuladas desde su creación en 1981 hasta máximo de enero 2021. En octubre'22 con dólar a $959 perdieron mitad de… pic.twitter.com/Aps7r4uEUB — CENDA (@CENDA_chile) October 13, 2023

Al analizar el desempeño de los multifondos desde enero de 2021 a lo que va de octubre de 2023, se puede observar que los A y B, registraron pérdidas de 69%y 70%, respectivamente, mientras que el fondo E experimentó una caída de -115%.

En lo que respecta a los fondos B y C, también alcanzaron pérdidas más significativas: -41 y -28%, respectivamente.

Buscan prohibir a las AFP distribuir utilidades cuando rentabilidad de fondos sea negativa

Cabe recordar que esta semana, los diputados de la bancada del Partido por la Democracia e independientes solicitaron al Presidente Gabriel Boric, que otorgue “discusión inmediata” sobre un proyecto que involucra a las sociedades anónimas.

En concreto, pidieron al Ejecutivo que analice la posibilidad de prohibir a las AFP distribuir dividendos entre sus accionistas en caso de que la rentabilidad real de los fondos que administren sea negativa.

Lo anterior, debido a las millonarias pérdidas que han tenido este año los cotizantes, principalmente quienes están cerca de jubilar; y por los más de $500 mil millones que las AFP tienen invertidos en Falabella, empresa que ha tenido un negativo rendimiento económico.

El diputado Héctor Ulloa (PPD) uno de los firmantes del oficio, planteó que en nuestro país, dentro del sistema de AFP, “el administrador no tiene responsabilidad“.

Asimismo, explicó que durante lo que va de este año ”han rentado negativo incluso los fondos menos riesgosos, donde lamentablemente los cotizantes son fundamentalmente mayores 45 a 50 años, que están en una edad próxima a jubilar”.

Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, indicó que «hemos desarrollado un proyecto de ley en la idea de contribuir a que no sigan existiendo pérdidas millonarias como ocurre actualmente con los distintos fondos de las AFP. Cuando se crean los Multifondos, no se crea ningún incentivo para que las administradoras de fondos de pensiones otorguen a todo evento utilidades a quienes tenemos las cuentas de ahorros previsionales. Y como no está ese incentivo, simplemente hoy día, curiosamente, todos los accionistas de las AFP a todo evento ganan dinero. No obstante, quienes ahorramos en los sistemas de pensiones perdemos nuestros fondos».

«Asimismo, hemos visto como, por ejemplo, los administradores de los fondos de pensiones invierten en una empresa como Falabella donde han ocurrido pérdidas millonarias y los efectos sólo, desgraciadamente, lo pagamos nosotros. Por lo tanto, creemos que este proyecto de ley es razonable, y va en la línea de los requerimientos de la ciudadanía de nuestro país», agregó el diputado Ulloa.

En tanto, la Jefa de la Bancada PPD-Independientes, Marta González, aseguró que «estamos absolutamente convencidos que la industria de las AFP se tiene que terminar tal como la conocemos. Los abusos sistemáticos de este sistema han irritado a la ciudadanía por décadas y todavía este Congreso no es capaz de mover un ápice cómo han funcionado las industrias de la AFP».

» Es por esto que este proyecto se hace cargo de los errores o horrores garrafales que tiene esta industria. Tenemos que avanzar a un seguro social que no juegue con el dinero de las personas ni de los cotizantes, que otorgue pensiones de dignidad para nuestros adultos mayores, pero por sobre todo hoy día lo que queremos detener es que los cotizantes sigan perdiendo vergonzosamente sus fondos porque nadie se hace responsable de la plata que pierden los cotizantes», agregó.

Ganancias y pérdidas de los multifondos AFP

Al analizar el desempeño de los multifondos desde enero a septiembre de este año, los registros señalan que los más riesgosos, A y B, registraron ganancias del 2,98% y 1,35% respectivamente, mientras que el fondo C experimentó una caída de -2,24%.

En lo que respecta a los fondos más conservadores, D y E, alcanzaron pérdidas más agudas de -6,44% y -7,95%, respectivamente.

De acuerdo a los análisis de la consultora Ciedess, el resultado de los fondos D y E es el segundo peor desempeño acumulado de un año, luego de las pérdidas registradas en 2021 (-10,37% y -13,98%, respectivamente).

Al evaluar el mes de septiembre de 2023, sólo el multifondo A obtuvo un desempeño positivo, porque todos los demás anotaron pérdidas.

Los fondos más riesgosos, A y B, cerraron el mes con variaciones de 0,48% y -0,49% respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una caída de -1,80%.

Los fondos más conservadores, D y E, obtuvieron pérdidas de -3,53% y -4,05% cada uno.

