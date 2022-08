Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia sobre la nueva Constitución: “Es un despertar después de 200 años”

“La responsabilidad política ahora es nuestra, el poder soberano tiene que entrar a actuar ahora y hay que aprender a ser soberano, no se nace soberano y hemos estado 200 años enterrados en condición de masa pasiva, entonces hay un aprendizaje por delante y este aprendizaje de soberanía, es la verdadera revolución que estamos viviendo” Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia.

Premio Nacional del 2006, Gabriel Salazar Vergara (1936), es un connotado historiador que se ha destacado por sus relevantes investigaciones que han puesto en boga la historia social y la historia de la política contemporánea en Chile.

En una reciente entrevista con Piensa Prensa, recorrió la historia constituyente de Chile, identificó los periodos de expoliación de la ciudadanía y la soberanía popular o de los pueblos y analizó el actual proceso constituyente que vive Chile.

“La soberanía, no radica en el estado, no radica en la ley, mucho menos radica en la clase política, no radica en los funcionarios, no radica en nuestros mandatados, sino en nosotros mismos y nuestra tragedia como chilenos y como muchos otros pueblos, es que esta soberanía, que tiene que ser una soberanía consciente, nos ha sido arrebatada (…) yo diría por tanto, mirando desde la historia, estamos en una etapa maravillosa diría yo, porque es un despertar, después de estar doscientos años de estar dormidos, en condición de masa en la calle, estamos tomando conciencia, estamos despertando de este largo sueño, para tomar conciencia de que aquí está la soberanía”, señala en parte de la entrevista.

A continuación, el registro de Piensa Prensa:

Entrevista con el Historiador Gabriel Salazar