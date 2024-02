Gobierno aclara que damnificados por incendios podrán recibir más de un bono: «Las compensaciones no son incompatibles entre ellas»

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió durante la tarde de este lunes al proceso de pago de beneficios y bonos, para las y los ciudadanos que resultaron afectados por los devastadores incendios registrados en la Región de Valparaíso.

Durante un punto de prensa, la secretaria de Estado aclaró algunas “ideas equivocadas” que se han difundido sobre la entrega de los bonos a los damnificados, y señaló que pueden recibir más de uno.

“Se ha dicho que por recibir un Bono de Recuperación -sea el de $750 mil o el de $1,5 millones- por ejemplo, no se les van a entregar otros beneficios como el Bono Bolsillo Familiar Electrónico: eso no es cierto. Las compensaciones no son incompatibles entre ellas», explicó.

Vallejo señaló que todo aquel que haya recibido un bono de recuperación, «puede recibir perfectamente o la vivienda de emergencia o el bono de acogida o, si está dentro de la población de riesgo que se determinó, terminar en el alojamiento del servicio de hoteles de la Región de Valparaíso».

Viviendas para quienes perdieron su hogares

En sus declaraciones, la titular de la Segegob también ofreció detalles sobre las tres soluciones de habitabilidad transitoria contempladas para quienes perdieron sus hogares por las llamas, como son la vivienda de emergencia, el Bono de Acogida o el hospedaje en hoteles.

«Si yo vivía en un terreno lo suficientemente grande y plano para poder instalar una vivienda de emergencia, pero todavía no me llega, yo perfectamente puedo tener el bono de acogida en el intertanto», destacó.

Sin embargo, aclaró que dicho beneficio no va a “los dueños o quienes los acogen en un departamento o en una casa», puesto que es directo.

«Hay gente que puede estar esperando la solución definitiva o la vivienda de emergencia, y en ese tránsito el bono de acogida va a estar para ellos. Son transferencias automáticas, porque el registro de las fichas FIBE nos permite tener digitalizada toda la situación», enfatizó Vallejo.

