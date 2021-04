Gonzalo Winter: «Juegan con fuego si van al TC. Piñera se comporta igual que cuando alguien quiere que lo echen con la indemnización. Hace todo lo posible para que lo echen»

Mientras en el Congreso el proyecto del «Tercer Retiro del 10%» avanza, tras su aprobación en general y en particular en la Cámara de Diputados, el gobierno ha anunciado la reserva de constitucionalidad y planteado que irá hasta el Tribunal Constitucional (TC), para frenar la iniciativa.

En este contexto, y luego de que el presidente Piñera insistiera este mediodía -desde el palacio de La Moneda- que irán al TC, el panel del Matinal de CHV («Contigo CHV»), debatía sobre este anuncio del gobierno de ir al TC para frenar el Tercer Retiro.

Fue en este contexto que el diputado Gonzalo Winter (CS), intervino señalando:

«El gobierno está jugando con fuego si es que va al Tribunal Constitucional. Está jugando con fuego, está jugando con una legitimidad y con una fuerza social y política que no tiene. Ayer una persona en la calle, me dijo una frase que me llamó mucho la atención. Me dijo: ‘El presidente Piñera se está comportando igual que cuando alguien quiere que lo echen con la indemnización y no quiere renunciar, y hace todo lo posible para que lo echen’. Así que hay que tener mucho cuidado.»

Puede ver el video a continuación: