“Hay que matar a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los bebés”: discursos de odio de cúpulas sionistas alimentan el genocidio palestino

Rabinos, ministros y colonos: Los discursos de la ideología sionista supremacista que legitima el genocidio contra palestinos

Una selección de publicaciones difundida por el comunicador Daniel Mayakovski reúne declaraciones que, por su contenido, rompen los mínimos civilizatorios y exhiben una ideología política supremacista que tergiversa y instrumentaliza la religión judía para justificar la violencia contra la población palestina.

Entre las piezas difundidas figuran afirmaciones provenientes de rabinos, ministros y colonos que llaman explícitamente a la aniquilación de civiles.

El eje de la selección es la cita brutal que circula literalmente en redes: “Cuando vas a la guerra contra Amalek (palestinos) no es como cualquier otra nación, la Torá nos dice que no debemos tener piedad con él, esto significa que hay que matar a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los bebés”. Esa frase, difundida por Mayakovski, no es una metáfora sino un mandato —según los autores— que deshumaniza a todo un pueblo y normaliza la violencia contra inocentes. ¿Quién señala esto? El rabino sionista Zor de la academia sionista de élite Bnei David, donde los militares y altos mandos de «Israel» son formados ideológicamente.

“El sionismo es la mayor y la más peligrosa secta del mundo, son fanáticos supremacistas que tienen armas nucleares, pero aún muchos no se quieren dar cuenta”, comenta Daniel Mayakovski.

Junto a ese llamado se difunden denuncias de crímenes concretos: “2 niños palestinos fueron enterrados vivos en una fosa común por soldados israelíes, usaron una excavadora con la que ahogaron sus gritos de terror con la tierra que les echaban encima. Encontraron sus cuerpos y sus brazos estaban maniatados”, denuncia una de las publicaciones que recoge el relato de un cirujano estadounidense, voluntario en Gaza.

La información difundida también incluye llamados a la violencia de figuras públicas: “Hay que matar también a los niños y a los burros que pasen por la zona que controlamos en Gaza, no hay que ser misericordioso”, frase que se atribuye a Itamar Ben Gvir, Ministro de Seguridad Nacional de Israel, que llegó a proponer la ejecución de civiles en zonas ocupadas.

Del mismo modo, se reporta: “Da igual que seas un civil o un soldado, si ves a un palestino que ha sido liberado de prisión, encuentra una mínima excusa legal para dispararle y vaciarle 2 cargadores, no uno. Deben ser cazados uno a uno, no pueden vivir aquí, no debe quedar ni uno con vida”, señalado por Shmuel Eliyahu, rabino sionista.

Este patrón —rabinos que interpretan textos sagrados como mandato de exterminio y autoridades que incitan a fusilar— dibuja una lógica de supremacismo que excede lo religioso y salta a lo político y militar.

Las publicaciones reproducen además testimonios de colonos que reivindican el despojo: “Gaza no es de Palestina, es nuestra tierra. Soy religiosa y creo en la Biblia, por eso es mi deber religioso tomar estas tierras de Gaza porque son mías y me pertenecen. No siento empatía por los palestinos asesinados y bombardeados, deberían irse de alli”. Ese discurso colonizador, enraizado en una lectura expansionista de textos sagrados, conecta con prácticas de robo de viviendas, violencia paramilitar y limpieza étnica que las piezas difundidas por Mayakovski señalan como sistemáticas.

La gravedad de lo difundido obliga a una lectura crítica: no se trata de hechos aislados ni de “frases desafortunadas”, sino de una cohorte de mensajes que articulan una ideología sionista supremacista: «Los judíos son un pueblo elegido que está por encima de todos los pueblos sobre la faz de la tierra, son la niña de los ojos de dios, según dice la biblia, Israel es un pueblo santo que está por encima de todos los demás, incluido EEUU», señalado por John Hagee, pastor cristiano sionista estadounidense, en la conferencia de Cristianos Unidos por Israel, afirmó que los sionistas son un pueblo elegido y santo que están por encima de todos los demás pueblos del mundo.

“Esta es la banda de dementes infanticida que apoyan a «Israel», fanáticos pero con mucho poder, de hecho hasta el senador Ted Cruz participó en esta delirante conferencia cristiana sionista”, señala Mayakovski.