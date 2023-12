Hito informativo 2023: «Autopoiética» de Mon Laferte es reconocido como uno de los mejores discos latinos del año

«Autopoiética» de Mon Laferte es uno de los mejores discos latinos del año

A inicios de diciembre de este 2023, la reconocida revista “Rolling Stone” publicó en su edición en español un ranking con los “discos Iberoamericanos que marcaron el año 2023”, en que la cantante Mon Laferte figura en la posición N° 2, de un total de 56 discos seleccionados, siendo la chilena superada solo por Tainy, productor puertorriqueño, con su álbum “DATA”.

Mon Laferte fue destacada por su álbum “Autopoiética”. Dijo Mon Laferte a la revista que “intenté ir cada vez más profundo”. La publicación comenta que “Mon regresa a sus raíces alternativas y experimenta con una gran variedad de sonidos”. Ella señala sobre el título del disco: “Cuando estaba haciendo este álbum se instaló en mí la palabra ‘autopoiesis’ y quise llevarla a este trabajo de una manera metafórica”. Como se sabe, es un concepto acuñado por el biólogo chileno Humberto Maturana, reconocido por sus ideas de avanzada. “Me gusta creer en la idea de un renacimiento constante, y convencerme de que, a pesar de las adversidades de la vida, tengo la capacidad de seguir reinventándome, ese es el gran don que todos tenemos”, afirmó la chilena.

Más atrás en el ranking de la revista “Rolling Stone” hay otros reconocidos y consagrados músicos internacionales, como Becky G (43), Karol G (41), Juanes (36), Miranda! (26), Molotov (16), Vico C (10), Don Omar (7) y Fito Páez (4). En la nómina también figuran los chilenos/as Francisca Valenzuela, con su disco “Adentro”, en el número 31, y Alex Anwandter, con “El diablo en el cuerpo”, en la posición 24.

El 20 de diciembre de este 2023, la reconocida revista internacional TIME, consagró a «Autopoiética» como uno de los mejores lanzamientos latinos del año.

En el listado «The Best Latin Songs and Albums of 2023» (Las mejores canciones y álbumes latinos del 2023), el medio señala que en el LP «nunca sabes qué te va a deparar Mon Laferte a continuación. La primera pista comienza como una balada trip-hop, pero en el segundo verso, la voz de Laferte comienza a distorsionarse e inmediatamente vuelve a su voz normal».

Asimismo, la revista describió a la chilena como «cantante de boleros new age», cuyo sonido «está lleno lleno de referencias a géneros familiares como la cumbia, el reggaetón, la bossa nova, el trip hop y la salsa, es algo que ha hecho suyo».

El listado también destaca a artistas como Karol G y Rosalía junto a Rauw Alejandro con sus respectivos álbumes «Mañana será bonito» y «RR», así como a Bizarrap y Shakira por «BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53», y Young Miko con «Lisa».

