Hito informativo 2023: Las frases deleznables que dejó Luis Hermosilla en el caso audios

Caso audios: Frases deleznables de Luis Hermosilla

El escándalo por la filtración de los audios del abogado Luis Hermosilla, el preferido representante de elítes políticas – empresariales, sujeto clave en el Ministerio del Interior mientras Andrés Chadwick era titular de la cartera en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, sigue dando que hablar por frases propias del mundo lumpen, gansteril y pervertido.

Se entiende que en la conversación está Luis Hermosilla, junto a Leonarda Villalobos y su cliente, el empresario Daniel Sauer, hecho que fue destapado por Ciper Chile.

A continuación, algunas de las frases de Luis Hermosilla:

«Eres una psicópata bien orientada»: Las extrañas felicitaciones de Luis Hermosilla a Leonarda Villalobos por sus labores: “Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”.

«Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota»: “De aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, una cuestión que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición, ‘no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo. Perfecto. Ahora están puestas. Quiero que me diga lo máximo. Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís… ‘Sí, también, por supuesto, va incluido’. Ya, esto, listo. Antes de hablar de los números».

“Quemar una oficina del SII”: «Tu pega aquí es armar la caja, pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es consorcio, no es la ley», (…) «Quiero estar en condiciones de pedirle más (…). Yo quiero apretarlo, lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que (…) si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos (…), quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?, lo quiero tentar'».

«Agarrar los pitos y a Jamaica»: «Y perdón, hay una situación peor. Este huevón (Topelberg) puede… va donde un abogado, le dice, ‘nosotros tenemos que ir y denunciar todo esto’. Y el hueón toma un número y dice, ‘yo quiero decir que derivado de mi negocio con estos señores, estos señores tienen pa pa pa’. Y lo cuenta él. Ahí tenemos que cerrar el negocio y agarrar los pitos y a Jamaica».

La caja negra: «Tú pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero huevón, puta… ¿Me cachai o no?», audio de Hermosilla a Sauer.

Escucha acá los audios completos que involucran al abogado Luis Hermosilla, destapado por Ciper Chile.

Audio completo (Difundido por Sala de Prensa)

Seguir leyendo más…