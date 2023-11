Caso coimas de Luis Hermosilla: Todos los nombres y descripciones de las personas mencionadas en el audio

Por Jorge Molina Araneda

Un enlace a un archivo de audio con nombre “N3m3s1s“, enviado por WhatsApp desde un número británico (+44) fue lo que recibió uno de los fiscales del Ministerio Público el lunes 13 de noviembre. El audio en cuestión respondería al evento que marcó la semana, tras la publicación de CIPER. En él se daba cuenta de que los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, representantes del empresario Daniel Sauer, habrían realizado, presumiblemente, sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de obtener información sobre la causa en contra de Factop, empresa de Sauer.

El antecedente va en línea con lo que reveló la Fiscalía Oriente el jueves, en donde dio a conocer que el ente tenía conocimiento del famoso audio un día antes de la publicación del medio de comunicación, lo que les llevó a iniciar una investigación con solicitudes de allanamiento incluidas para los involucrados.

A lo anterior se suma la información que brindó Villalobos en su declaración a la fiscalía, que duró más de diez horas y concluyó este jueves.

La abogada reconoció ante el Ministerio Público que fue ella quien grabó el audio que involucra a ella, Hermosilla y Sauer. Ello se podía intuir, dado que el audio comienza con una conversación de Villalobos con la recepcionista de la oficina de Hermosilla.

Sin embargo, la defensora de Sauer también señaló que el audio lo compartió con una persona y de forma gratuita, lo que deja incertidumbre respecto a quien fue el emisor del WhatsApp con número británico que liberó la conversación.

De hecho, en conversación con La Segunda esta semana, Daniel Sauer manifestó que sabía “de buena fuente que esta grabación estaba en manos del abogado de un exsocio mío hace un tiempo”, en referencia a la defensa de Rodrigo Topelberg, quienes desmintieron lo señalado.

En su declaración, Villalobos negó que se concretasen delitos como el soborno, que aparece aludido en la reunión entre los abogados y representantes -y por la cual están siendo investigados-. En ese sentido, aseguró que las palabras eran una medida de presión en contra de Sauer.

En el audio, entre otras cosas, proponen crear una “caja negra” para manejar pagos clandestinos, destinados a obtener información privilegiada y favores del SII y de la CMF.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra (…) porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)”, dice Hermosilla.

Asimismo, el abogado menciona una deuda de $10 millones con un funcionario del SII, y sugiere la necesidad de establecer una caja de fondos para influir en más funcionarios. En esa línea, detalla cómo estos pagos ilegales han sido una práctica común para manipular información y procesos dentro de estas entidades.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, agrega Luis Hermosilla.

La reunión se centró en abordar los problemas legales y financieros de Sauer, cuyas empresas estaban siendo investigadas por operaciones irregulares. En ese sentido, Hermosilla y Villalobos debaten sobre cómo manejar la situación, mencionando pagos y estrategias para controlar la información que emanaba del SII y la CMF.

“Aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito”, reconoce el abogado, que también fue confirmado por Villalobos: “Esto es un delito”.

La investigación del SII inicialmente se centró en 12 RUT relacionados con STF y luego se expandió a 44, incluyendo a empresarios ligados al Grupo Patio. En el audio, Villalobos revela que tenía acceso a información confidencial del SII, lo cual indica una filtración de datos sensibles y reservados.

Luego de revelarse el audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla. Sumándose con esta misma acción el SII, el cual inició una investigación interna.

De acuerdo a una investigación realizada por el DF MAS (19/11/23), los nombres mencionados en el audio filtrado de Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, son:

-Luis Flores Cuevas

Exgerente general en la corredora STF Capital SpA y socio (es dueño del 23%). Es el primero a quien se menciona en el audio. Lo nombra Hermosilla al señalar que se hará un escrito espejo entre Flores y los Sauer, como defensa del caso.

“Ayer hablé con él (Topelberg) y con Flores, y estamos de acuerdo, tiene que hacer lo que se habló y no pensar adicional, ni aportar. Llámalo lo antes posible y dile que el agua está corriendo como tiene que correr”, le señala a Hermosilla sobre el plan legal para unificar estrategias entre todos (situación que finalmente no ocurrió, acota un conocedor del asunto).

Cuando en marzo la CMF abrió una investigación, por medio de la cual detectó fallas en control y riesgo de la corredora y la entrega de información falsa al mercado, Flores contrató al abogado Salvador Vial para representarlo a él y a STF en conjunto. Así, diseñaron la estrategia de autodenuncia, declaración que ocurrió en abril y en la que el ejecutivo reconoce las irregularidades. No así, el haber proporcionado información falsa al mercado ni realizar operaciones ficticias.

En el audio la abogada le pregunta a Sauer si Flores estaba al tanto o no de la operación de la que ellos hablan. Sauer deja claro que no, y entonces revela que realizó facturas a la sociedad de Flores, Manada, sin que este supiera. Sauer lo explica: “(Flores) a mí me quedó debiendo plata, y el huevón me dijo ‘factúrame lo que yo te debo a ti, los $150 millones, haz plata la factura y yo las voy pagando’. Me debía 150 palos, pero no tiene idea que hay factura suya en la operación”.

En agosto el regulador informó de la cancelación definitiva de STF del registro de corredores de bolsa y la aplicación de una multa de unos US$ 560 mil. La sanción a Flores fue de unos US$ 448 mil. Personas que conocen el caso aseguran que Salvador Vial dejó de ser su abogado. Desde agosto, comentan fuentes ligadas, el exgerente está encargado del cierre de STF, cuya oficina en Nueva Costanera aún existe.

Según las averiguaciones de DF MAS, Flores Cuevas fue gerente de la corredora de Tanner, lugar donde conoció a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, por estar en el mismo mercado. Tras salir de Tanner en 2020, fue reclutado para asumir la gerencia general de STF, puesto en el que estuvo hasta que estalló este caso. Conocedores dicen que es cercano a Daniel, no así de Ariel. Tiene 51 años y es ingeniero en información y control de gestión de la U. de Chile.

-Salvador Vial

Abogado socio del estudio Giroux Vial. Es de quien habla Luis Hermosilla al inicio de la grabación. Dice que conversó con él, con el fin de presentar “un escrito espejo” en el caso STF, respecto de los dueños de esa compañía, Ariel y Daniel Sauer.

Lo que no queda claro, es a quién representa Vial. DF MAS conversó con involucrados del caso, los que explican que el jurista fue, junto a Gonzalo Aguirrebeña, abogado del ex gerente general Luis Flores y de la corredora STF en el momento que la firma optó por la autodenuncia, luego de que la CMF suspendiera sus operaciones en marzo.

En el audio queda en evidencia una preocupación de los presentes con respecto a cómo procedería Vial en el SII. “Rodrigo (Topelberg) (…) mandó un audio diciendo que Salvador Vial va a subir él un día antes del término del plazo que nos dieron, que es el 3 de julio, la cuestión de STF y la de Flores, y él va a controversiar algunos puntos. Entonces vamos a quedar como chaleco de mono”, dice Villalobos.

Hermosilla entonces pide: “Necesito que me apoyen con Vial. Hoy día lo voy a despejar para que cualquier hueá que piense mal… yo le expliqué en detalle, hablé una hora (con él)”. Vial dejó esta asesoría.

-Andrés Montes

Minuto 10. “En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia, estamos presentando los escritos, hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos. A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevá, va a abrir ese probatorio, que son 10 días, pero no va a rendir pruebas. Esa es la conversación con nosotros. Y no puede no abrirlo. Habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley, y nosotros tampoco queremos que nada se salte, porque si no, las hueás son nulas. Se generan nulidades que el día de mañana alguien puede hablar. Entonces, eso está andando, está en su carril, está andando perfecto y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad, en que Montes nos dice: ‘Cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra huevá, que es la que te contamos a ti y que nos juntamos, que ya no me acuerdo cómo se llama’”, dice Luis Hermosilla. “Corredora de Bolsa de Productos”, agrega Villalobos.

Hermosilla añade que en el Servicio habrían preguntado por 12 ruts, cifra que luego, explica la abogada, creció a las 42 que se relatarían durante el audio.

Andrés Montes es el Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF y desde esa posición registra a través de la plataforma de la ley de Lobby una reunión con María Villalobos y Luis Hermosilla el 31 de mayo, a las 9:15. El registro indica que el mandante fue Ariel Sauer Adlerstein, y en la que se trató el caso STF. Abogado de la UDP, Montes lidera aquella unidad desde su creación, en enero de 2019. Consultada la CMF, dijeron: “No tenemos contemplada una vocería del fiscal u otra comunicación a nivel institucional”.

-Álvaro Jalaff

Es del que más se habla en el audio. Se le menciona desde el minuto 17, cuando Hermosilla le plantea a Sauer ir a pedirle plata.

“Mi punto es este, si se beneficiaban los Jalaff, tienen que contribuir a la caja. Por eso te digo que es una noticia buena para ti (que aparezcan las sociedades de los Jalaff en el registro). No sé si tú estás en condiciones de decirle a Álvaro: ‘Necesitamos arreglar esta hueá, lucas. Tampoco son grandes lucas. Aquí no estamos hablando de 500 palos’”, señala el abogado. Sauer responde: “Lo que pasa Lucho es que yo prefiero en esta ponerme yo (…) hablar con Topel (Topelberg), dejar a Álvaro con la huevá de Patio, y sí presionarlo de cierta forma para que apure algunas cosas. Pero creo que abrirle todo el mapa de esto a todo el mundo… después la chimuchina te llega, y lo quiero dejar entre esta pared. Prefiero ponerme yo con esto”.

Luego los dos coincidirán en que Jalaff no reacciona bien en los momentos de estrés y deciden no informar del detalle de su estrategia. Hablan también de las deudas que tenía entonces con los Sauer, que según los rápidos cálculos, eran cercanos a “4 mil”, según Daniel. Y luego dice: “Mientras esté Álvaro parado bien en Patio, yo salgo (de las deudas), se cae Álvaro y me voy a caer también porque no voy a poder resistir”, dice para ejemplificar cuán comprometidos estarían sus recursos con los de su amigo.

Entre los Sauer y los Jalaff existe un vínculo familiar: la mujer de Daniel, María Isabel Ahubert Jalaff es prima de los fundadores de Patio.

Álvaro es accionista de Grupo Patio y, en octubre, tras los enredos legales y deudas que comenzaron a revelarse -en ese entonces problemas relacionados a empresas de sus hermanos Antonio y Sergio-, dejó de ser CEO de la firma. Entre las sociedades con las que se le vincula en el audio están Ensenada, Las Vegas y Barros Negros.

-Antonio Jalaff

“Toño” es mencionado en reiteradas ocasiones en la grabación. Antonio Jalaff es parte de la familia fundadora de Patio, y desde el año pasado enfrenta una compleja situación financiera con deudas por $ 28 mil millones. En el audio, Sauer explica la maquinaría de préstamo de facturas falsas a las sociedades de Jalaff, pero además deja entrever que alertado por la investigación en curso del SII y del CMF, podría reaccionar mal, lo mismo que su hermano Álvaro.

“Como dice el Lucho (Luis Hermosilla), creo que Toño puede salir y nunca más verlo o estará un poco más reacio, ya como un poco más cuero de chancho. Y Álvaro, la verdad, yo creo que se va a desesperar”.

LarraínVial estructuró un fondo de inversión privado con las deudas de Antonio Jalaff, donde sus acreedores se van pagando con utilidades de Grupo Patio. Sauer está en el fondo, y en el audio dice que tratará de recuperar sus papeles en el fondo para saldar deudas.

Leonarda Villalobos, cuando lee el listado de sociedades que la CMF pidió información al SII, nombra a varias que el propio Sauer identifica como controladas por Antonio Jalaff: Inversiones Cadiz Limitada, Monterrey Limitada, Inversiones e Inmobiliaria Pucón, Inversiones Parque Puyehue SpA. Y la principal es Inversiones San Antonio Limitada, que abre un abanico mayor de otras sociedades. Entre ellas, Inversiones Patio, Fondo de Inversión Privado Enrique Foster, Inmobiliaria Los Adobes SpA, Inversiones Papiro, Patio y Gestión, Inversiones Río Claro, Bruna SpA, entre otras.

-Rodrigo Topelberg

Estudió ingeniería en ejecución en administración de empresas en el Instituto de Formación Empresarial. Es dueño de la agencia de marketing Stereo Free, que trabaja como productora y que, además, arrienda espacio para talleres. En 2004 se unió a los hermanos Sauer para fundar Factop, donde actualmente tiene un 6,67% de la propiedad, que, sumado a las acciones de su familia en el factoring, alcanzan un 25%. Años más tarde se unió a la corredora STF, en la que tiene un 25%.

Excompañero de colegio de Daniel Sauer y amigos íntimos hasta julio de este año, cuando decidió querellarse contra él y a su hermano Ariel: los acusa de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas provenientes de transacciones que nunca se realizaron, para obtener dinero del mercado de valores y de operar como prestamistas informales para favorecer a ciertos grupos empresariales. Entre ellos, menciona a la familia Jalaff, uno de los principales accionistas de la compañía inmobiliaria Patio.

Los relatores del audio, adelantan que él podría querellarse, y que había que tener resguardo con él. “Sommerville me dijo, ‘con el que más cuidado tenis que tener, es que este weon no se te vaya. Porque si en algún minuto te cierra la puerta, no te pasa un peso más, y diga filo, ‘sabes qué más, perdí. Y con esta hueá ya no sigo. Yo pedí que no hayan hueas falsas, que no hayan hueás, y lo único que hay es todo hecho…que el hueón reaccione así, estai adentro”, dice Sauer.

Hermosilla coincide: “Si él va donde un abogado, a un Ítalo no sé cuantito, ¿qué se le dice? ‘Tenemos que ir y denunciar todo esto’”. En el audio, Villalobos insiste que él debe enterarse de esta operación, a lo que Sauer se niega.

-Andrés Erlandsen

Empresario a quien en el audio se le llama “El Negro”. Es socio fundador y director de Biwiser, empresa de analítica de datos. Tiene como socios principales a Franco Mellafe Angelini, Pablo Palavecino y es mencionada en el registro porque Daniel Sauer participa -en carácter minoritario- en ella a través de la sociedad Los Abedules. En el audio Sauer no recuerda de qué va esa sociedad y cuando se percata cuánto dinero tiene invertido, exclama.

“¡Es plata!” Y le explica a Hermosilla que la sociedad “es la dueña de Biwiser, esta huevá que tiene Angelini, que Patio tiene un pedazo, esta huevá de tecnología. No digamos que es la última huevá, pero la empresa vale ¿$ 11 mil millones? ¿$ 12 mil millones?”. Y detalla que su participación alcanza a unos “$ 1.200 palos”. “Es una buena noticia”, dice Hermosilla. “Hicimos bien la pega”, añade Villalobos. “Lo malo es que pensé que tenía menos y que al Negro le tenía mucho más por quitar, que me debe plata”, concluye Sauer.

-Sergio Jalaff

Hermano de Antonio y Álvaro Jalaff, también es parte de las sociedades en las que participa la familia en Patio. En el audio no queda claro si sus sociedades emitieron facturas, pero sí se le menciona como parte de la malla societaria de Patio y sus sociedades.

Sergio Jalaff tiene sus propios problemas financieros. Es socio del factoring Global Soluciones Financieras, dedicado al financiamiento automotriz.

-Cristián Menichetti

Es mencionado como parte de todo el entramado societario de los Jalaff en Grupo Patio. No registra sociedades personales, pero sí como parte de directorios y poderes de sociedades de Álvaro y Antonio Jalaff. Es gerente general del grupo. También cuenta que Menichetti es el que va a armar la venta del paquete de acciones que Sauer tiene indirectamente en la compañía. Además se menciona a Carolina, su hermana, quien es abogada.

-“Noni”

Se refieren a Jonathan Herzfeld, conocido como Noni Herzfeld, cofundador del Festival Internacional de Innovación Social (FIIS) y conocido emprendedor. Su nombre aparece en el minuto 12 de la grabación, en el momento en que hacen el recuento de las 42 sociedades que tienen vínculo con Factop. Hermosilla menciona a Guayasamin, una de las mayores emisoras de facturas a Factop.

“Esa es de ustedes”, acota el abogado. “Sí”, responde Sauer. “O sea del Noni”, agrega de inmediato el empresario. “Pero (eres) tú”, añade Hermosilla. “No… sí claro”, vuelve a responder Sauer. Hermosilla dice: “Ojalá fuera tuya y no del Noni porque a ese huevón le tengo susto”.

En el minuto 48 vuelven a hablar de él. Esta vez es Leonarda la que lo menciona: “Guayasamín se constituyó con un 1% de Daniel Sauer y un 99% de Darío Cuadra. Después, no sé en qué minuto, Daniel sale, le vende a Jonathan Herzfeld, el Noni (…) él se queda con el 99% y Darío Cuadra con el 1%”. “¿Herzfeld no es el socio real? ¿Es palo blanco?”, pregunta el abogado. “No, pero hay cheques”, acota Villalobos. Sauer responde: “Sí (es palo blanco)”.

“Ese es el primer cuento que quiero preguntar, ¿cómo vamos a tratar a Herzfeld?”, continúa Hermosilla. “Este tema tiene que ser entre cuatro paredes, si no la gente se va a volver loca, y vamos a tener más zorrazos y la gente va a empezar a contratar abogados”, responde Sauer, insistiendo en que no todos quienes han participado en el factoring, deben enterarse del esquema y de la “caja negra” que planean.

-María José Lería Valero

Es mencionada porque, según ahí dicen, la CMF pidió sus antecedentes al SII. Lería está casada con Antonio Jalaff y es sobrina de Óscar Lería, socio de Patio.

-“Pati”

“Patricia”, secretaria histórica de Hermosilla, le trae hielo a Villalobos por sus heridas tras el asalto.

-Hermanas Locke

Mencionan a las “hermanitas Locke”. Luis se refiere a Maureen, abogada, y su cuñada (está casada con Juan Pablo Hermosilla). El penalista le asegura a Sauer que ella, que pese a que no “cacha nada de quién es quién” (que es lejana a todas las personas que se mencionan), tras un encuentro con Sauer (que no se especifica) , “te peló. Dijo que te conocía de chica, y que lo que decías no era verdad””.

-“Jaque”

Al mencionar a Patagonia Fixed Income B SpA, Sauer dice: “Ese es Jaque, yo le puedo sacar plata”. Villalobos explica: “Mandaron de la CMF a pedir hoy en la mañana a las 09:00, información del contrato de Patagonia con STF y cuáles son los servicios que STF le debe a Patagonia”. Sauer añade: “A Patagonia yo le puedo sacar plata para esto”. Según el Diario Oficial, el representante de Patagonia es Juan Ignacio Jaque Navarro.

-Roberto Sumar

Leonarda Villalobos mientras lee la lista de sociedades investigadas, dice: “Mira esta poh, Fondo de Inversión Privada Estrella del Sur, sin iniciación de actividades, recibiendo facturas”. Sauer sólo responde “Roberto Sumar” y se ríe. Luego, lo vuelve a mencionar como parte del entramado de accionistas de Grupo Patio aguas arriba. En 2017 Sumar vendió su participación en Grupo Patio y dejó de ser socio fundador del holding. Se mudó a EEUU para hacer negocios inmobiliarios.

-“Mono” Feres

El abogado Francisco Feres Nazarala (a quien le dicen “el Mono” Feres) aparece en el minuto 25 cuando Hermosilla le pregunta a Sauer quién está detrás de Antofagasta, Mejillones y Cobijas, y Sauer le dice “El Mono Feres. No, si aquí la huevá empieza… Son las que el Toño (Antonio Jalaff) me prestaba para el Mono”.

Contactado por DF MAS, Feres explicó que él efectivamente es accionista mayoritario y representante legal de la sociedad, pero que el socio minoritario es Inversiones San Antonio, de Antonio Jalaff, y que él nunca supo de las facturas del audio. “Yo no he actuado nunca con la sociedad”, explicó. “El único operador en el periodo es Inversiones San Antonio”, agregó y dijo que pidió a los contadores un listado pormenorizado de las facturas emitidas y recibidas por la sociedad y apuntó que, si corresponde, ejercerá acciones legales.

-Darío Calderón

En al menos tres ocasiones Darío Calderón es nombrado en la conversación. Al momento de la grabación, el abogado -que tiene su oficina en el mismo edificio que se mantuvo la reunión- llevaba cerca de tres meses fuera de la presidencia y directorio de Grupo Patio. Los tres participantes se refieren al jurista bajo el contexto de personas que le podrían tener “mala” a los hermanos Sauer.

“En torno a esto anda dando vueltas Darío Calderón, otro hueón que habla y comenta que los asocia a ustedes con Primus (otro factoring en la polémica, luego de llevar a cabo operaciones respaldadas con cheques falsos)”, dijo Luis Hermosilla, a lo que Daniel Sauer respondió: “Eso para mí sería lo mejor, que se piense que al final yo soy el engañado, estafado”. Por nueve años Calderón estuvo en la presidencia del Grupo Patio, además de otros 10 como director. Llegó a mediados de 2014, luego de la renuncia de Roberto Sumar.

-Sergio Jalaff Escandar

El patriarca del clan y fundador de Grupo Patio, quien murió en 2021. Lo mencionan como titular de una serie de sociedades.

-Roberto Abumohor

Villalobos nombra a Inversiones Santa Cristina Limitada. “Eso es Roberto Abumohor”, dice el jurista sorprendido. Sauer responde: “Sí, lo que pasa es que ya los abrieron a ellos como sociedad, entonces ya escaparon de mí”. A lo que se refiere Sauer, es que la operación de las facturas avanzó a tal punto, que él ya no tiene el conocimiento de quiénes integran el listado.

Según la memoria de 2022 de Patio Comercial, dicha entidad forma parte de Inversiones Santa Teresita SpA, que tiene el 40% de la propiedad de Grupo Patio. ¿Su controlador? Cristian Menichetti, según el balance anual. Cristián Abumohor Aresti es director de Patio.

-Paola Luksic

Paola Luksic, accionista de Grupo Patio, aparece nombrada en varios pasajes. Uno de ellos tiene que ver con “esquema” que están armando Villalobos, Sauer y Hermosilla, y que ella desconocía.

Hermosilla lanza: “¿Qué es lo que le dice Andrónico a la Paola (si se enteraran)? Sal de ahí al tiro. ¿Qué le dice Óscar (Lería) a su mujer? Sal. Y la Gabriela (Luksic), su hermana, ‘sale’”. Paola Luksic anunció este mes que dejaría su puesto en el directorio. En tanto, Grupo Patio señaló el viernes que la firma y sus filiales “no han tenido participación en las operaciones de facturas que se investigan en el “Caso Factop”.

-“Cote”

Es otra de las personas más nombradas en el audio. Cuando los integrantes definían los roles de los operadores de la “maquinita”, el sistema por el cual se emitían facturas para dar financiamiento a terceros, hablaron de la “Coté” -según entendidos, sería María José Cáceres-. Sauer asegura que ella no gana nada al operar este mecanismo, y, en un momento, se preguntan quién los podría traicionar. “¿Quién puede ser el Hugo Bravo?”, pregunta Hermosilla, aludiendo al rol de Bravo en el Caso Penta.

Villalobos responde: “El marido de la Coté, oficial de Ejército, te aseguro que sabe”. Posteriormente, Sauer dice que “la Coté es clave” y que no se la puede despedir, además de dos contadores que eran “los que hacían las facturas”. Él dice que Coté era la que daba las instrucciones. María José Cáceres -que fue contactada por DF MAS y no quiso dar declaraciones- fue propuesta por Topelberg como testigo de la querella y es mencionada en expedientes judiciales del caso, como “recepcionista”.

-“Lifman”

El apellido Lifman es repetido en distintos pasajes de la reunión. Ahí Villalobos menciona que un tal Lifman está vinculado a la sociedad Asesorías ART SpA (en realidad, Asesorías e Inversiones ART SpA). Esta es una de las entidades, según una querella de Rodrigo Topelberg, que se usaron para emitir, enajenar o vender las facturas falsas con el objetivo de entregar financiamiento.

Según la información recabada por DF MAS, la persona aludida es Luis Alberto Lifman, ciudadano argentino. ¿Cuál es su vínculo con Factop? En la conversación filtrada, Daniel Sauer explicó que él tenía un “galpón a 2032 en la Zofri arrendado por 40 mil mensuales. Yo tengo prendados los arriendos, yo no se los ejecuto”.

-Luis Angulo

Es el esposo de Leonarda Villalobos y lo nombran sólo una vez, en el contexto de la enumeración de sociedades involucradas en el caso. En particular, Commercia, la firma en la que Angulo, junto con el exdiputado Exequiel Silva, fueron socios.

Dicha entidad, de acuerdo al audio, emitió 400 facturas. Luis Angulo se casó con Villalobos en 2018 y ejerce como lobista y, además, hasta este miércoles, fue asesor del Ministerio de Bienes Nacionales.

-Nicolás Eyzaguirre y Exequiel Silva

“Commercia Asesorías Legislativas (…) Te quiero comentar que Commercia está constituida por don Luis Angulo, Nicolás Eyzaguirre, Exequiel Silva”, dice Leonarda Villalobos. Fuentes relacionadas a Eyzaguirre dicen que éste jamás tuvo sociedad con ella ni con el marido. En cuanto a Silva Ortiz, exdiputado DC, en su propio caso aclara que él sí fue socio de Angulo en dicha sociedad -que se dedicaba a asesorías legislativas-, pero descarta toda vinculación con los hechos del audio.

-Jorge Martínez

“El señor Jorge Martínez se presentó en el Servicio en abril de 2022 y se controló”, les explica Villalobos. Según la resolución sancionatoria de la CMF, era un ejecutivo de la ya clausurada corredora STF Capital, y mediante un oficio reservado de mayo de este año, fue citado a declarar y aportó antecedentes.

-Pedro Chávez

“¿Te suena Pedro Chávez? 11 años trabajando con ustedes. Habló maravillas de ti y pestes de Ariel”, dice Villalobos. Hermosilla pregunta. “¿Hoy está fuera de la compañía?”. “Sí”, responde Sauer. En su LinkedIn Chávez aparece como ex encargado de operaciones de Factop, hasta enero de 2022.

Habla Daniel Sauer: “Estamos a disposición para cualquier investigación, no tenemos nada que ocultar”

-Ariel Sauer

“Probablemente a Ariel no (debiéramos) involucrarlo porque es tarado. Yo estoy convencida. Ariel es tarado”, dice Leonarda Villalobos proponiendo no revelar a dicho empresario la información de lo que planeaban entonces. Ariel Sauer tiene 50 años, estudió ingeniería comercial en la UC, es hermano de Daniel Sauer y se desempeñaba como presidente del directorio de STF desde el 13 de octubre de 2020. También es socio de Factop.

Luego Hermosilla pregunta quiénes eran los operadores de la maquinita. Villalobos responde: “Ariel”. Daniel Sauer lo confirma. Más adelante, este último, para explicar los roles de dicha “maquinita”, su origen y creación, dice: “La primera orden nace de mí o de Ariel. (Dijimos) ‘vamos a hacer con Patio la huevada, para financiarlos. Les vamos a hacer 600 palos, y a los 90 días hay que sustituir la factura’”.

Más tarde, para analizar los comportamientos que tendrían los involucrados en el esquema ante el complejo escenario legal que enfrentaban, Hermosilla pregunta: “¿Ariel va a seguir con esta cosa de hermano chico, que va detrás de ti y que no cacha nada?” Villalobos opina: “es un negacionista”.

Daniel Sauer habló entonces sobre un encuentro con un banco, al que pidió a su hermano asistir: “Se cagó en los pantalones. Era una reunión básica. Le dije después, ‘huevón (…) Necesito que apañí. No podí estar como una guagua”. Ariel Sauer ya fue multado con 9.000 UF por la CMF, más la inhabilidad por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo.

-Nurieldín Hermosilla

“Mira esto. Restaurantes y Franquicias S.A., el año 2013. ¿Y quiénes lo componen? Asesoría e Inversiones Inmobiliaria Nurieldín Hermosilla y Compañía Limitada”, dice Leonarda. ”Ese es el Mizu”, acota Luis Hermosilla, en alusión al restaurante. Nurieldín Hermosilla es el padre de Luis Hermosilla.

-Mariloli Sanz

“Inversiones San Antonio, constituida el 2006. Señor Jalaff Sanz 99, la señora Sanz Crespo, el 1%. La modificaron el 2018”, dice Villalobos en su extenso relato de sociedades. “Sanz Crespo es la Mariloli mamá. La sociedad la tiene con la mamá”, interrumpe Luis Hermosilla. Mariloli Sanz Crespo es la viuda del fundador del Grupo Patio, Sergio Jalaff.

-“Negro” Contador

Se refiere al abogado Nelson Contador. “Aquí entra el gran especialista en quiebras, Negro Contador”, acota Hermosilla luego de que Villalobos, durante la enumeración de sociedades, mencionara a Inversiones Niuco Limitada, relacionada a la familia Jalaff, a quien, dice ella “le dieron poder a don Francisco Feres Nazarala, el 2021”.

Consultado el Estudio de Nelson Contador, confirmaron que “efectivamente en el período inicial tomaron la representación de Factop y sus compañías para analizar la situación de insolvencia, pero atendida la circunstancia de haber observado una separación muy fuerte entre los socios, se le puso término a los contratos”.

-Marcelo Medina del Gato

Director de Inversiones San Andrés, donde Daniel Sauer es presidente, Medina del Gato aparece en varias sociedades tanto de los Sauer como de los Jalaff. Es gerente general de Inversiones Nevada, ligada a Alvaro Jalaff, designado en ese rol en 2020. Otra sociedad de este empresario, Álvaro Jalaff Inversiones, cambia de razón social, cuenta Villalobos: “Se modifica el 2020, designa gerente general a Marcelo Medina del Gato; se cambia la razón social a Inversiones Barros Negros Sociedad Anónima; la SA en 2021 se transforma en Inversiones Barros Negro SpA y ¿quiénes hacen todo eso? Rafael Joannon López y María José Calderón Musalem. Aquí empieza todo, a raíz de la denuncia que llega a Inversiones DAS y de comercial Textil Zico por estarle haciendo facturas a Inversiones Barros Negros”, sentencia la abogada, hoy imputada en el caso.

-María José Calderón Musalem

Esta abogada, hija del jurista Darío Calderón, es esposa del actual presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero Yamamoto. Fue quien realizó, junto a Rafael Joannon López, la reorganización de las sociedades de Álvaro Jalaff, en particular, la transformación de Jalaff Inversiones a Inversiones Barros Negros.

Leonarda Villalobos detalla el rol de María José Calderón: “La administración de Barros Negros la tiene Álvaro Jalaff y en impedimento actúan José Ignacio Bonelli, Marcelo Medina del Gato, María José Calderón Musalem”.

-Rafael Joannon López

“Hemos visto modificaciones (de sociedades), pero no hemos visto que la estén objetando”, dice Sauer. “Espérate”, responde Villalobos. Y relata: “Inversiones JB, 2020 se modifica, designa gerente general a Marcelo Medina del Gato. Se cambia la razón social a Inversiones Barros Negros, Sociedad Anónima. Se transforma en Inversiones Barros Negro Spa el 2021. ¿Y quiénes hacen eso? Rafael Joannon López y María José Calderón Musalem. Aquí empieza todo, a raíz de la denuncia que llega de Inversiones Das y de comercial Textil Zico por estarle haciendo facturas a inversiones Barros Negros”.

Abogado de la PUC, desde hace nueve meses es subgerente legal de la Inmobiliaria en Inversiones Ando Limitada. Previamente, era abogado en Calderón & Cía. Junto a María José Calderón Musalem realizó la reorganización de las sociedades de Álvaro Jalaff.

“Perdón, entonces para entender y tener un orden: una cosa era la que estábamos viendo que se origina en el oficio de la CMF a Impuestos Internos. Este pencazo a Barros Negros no se origina ahí, sino que se origina en estos huevones que están reclamando porque se llaman igual y le ofician al Servicio. Este es un segundo foco de incendio”, comenta Hermosilla.

-José Ignacio Bolleli

Abogado de la Universidad de Chile, de donde egresó en 2003. Socio del estudio MBC experto en negocio financiero, comercial, inmobiliario y tributario. Es nombrado porque en la sociedad Inversiones Barros Negros, de Álvaro Jalaff, ha sido designado como administrador cuando éste se vea impedido de ejercer tal rol.

-Munir Nagib Hazbún Rezuc

Este empresario inmobiliario (Hacienda Santa Martina) y educacional (socio de la Universidad Bolivariana, el Instituto Profesional Valle Central, el colegio The Wessex de Concepción, entre otros) emitió facturas a la firma de los Sauer, aunque, como detallan los audios, en algunas sociedades -como Pictor y Cánupus- él no aparece en la propiedad.

Hermosilla explica que ambas “son de Munir, pero no aparece Munir de dueño. Son de otras personas. Son sociedades que él nos dijo dónde se les podía hacer”. También el abogado lo menciona por su destacado rol en la comunidad palestina. La “Leo” no confía en este empresario: “Me preocupa Hazbún. Y de sobremanera”. Sauer desestima sus temores por lo involucrado que está. Villalobos apostilla que “habla de más”.

El jurista le pregunta al controlador de Factop quién, en la línea final, debe más a quién y Sauer le contesta: “Él (Munir) me debe plata a mí, yo soy el acreedor”… ya no me debe mucha plata, me debe 500 palos, 540 palos”. “Si Munir sabe de esto (el esquema de Factop), va al Servicio corriendo. Ahora, el hueón tiene la misma responsabilidad porque él me entrega también muchas facturas, no se va a abrir (…), pero estamos hablando de hueones que no sabemos cómo van a reaccionar, y son muchos huevones. Y aquí está metido medio Chile. Leo, estamos hablando que hay metidas 300 personas”, dice Sauer. “Esto es la punta del iceberg. Esto bota a Factop”, responde Hermosilla.

-Pablo Labbé Castillo

Como gerente general de The Barber Group, la red de barberías más grande del país, Pablo Labbé buscó financiamiento en la empresa de los Sauer. Sale en el registro porque Villalobos le consulta al controlador de Factop cómo es la situación de esta compañía, cómo podría obtener liquidez para ir pagando los sobornos y acreencias.

Ahí Sauer empieza a nombrar todas las formas de hacer caja, pero hace ver que no es una movida estratégicamente inteligente de hacer con todos los clientes. Y saca el ejemplo de la firma de Labbé. “No es la idea a la barbería cobrarle los 300 (millones de pesos)”, dice al respecto.

-Matías Cartagena

Periodista, fundador y CEO de la agencia de comunicaciones y marketing Simplicity, que tuvo por cerca de una década al Grupo Patio como cliente. “Le facturaron a Simplicity. (Inversiones) Guayasamín en junio (2022). Hay una sola (factura)”, dice Villalobos. “Esa debe ser de verdad”, asegura Hermosilla, lo que es corroborado por Sauer: “Esa es de verdad”.

-Darío Cuadra

Este abogado de la Universidad Central representa a varias sociedades de Daniel Sauer, como STF y Guayasamín. El rol que tiene es detallado por Villalobos: “Guayasamín se compuso cuando se constituyó con un 1% de Daniel Sauer y un 99% de Darío Cuadra”. Agrega que luego sale Daniel y entra Jonathan Herzfeld (“El Noni”) y adquiere el 99%, quedando Darío Cuadra con el 1%.

La historia y conflictos legales de Leonarda Villalobos, la protagonista del caso financiero más bullado de los últimos años

-Luis Ortiz

Cuando los tres implicados debaten cuánta información entregar sobre los sobornos a Álvaro Jalaff y Rodrigo Toppelberg, considerando el impacto sicológico que tendría en ellos, Luis Hermosilla hace ver que en el caso del socio de Factop es muy factible que “salga corriendo y le encuentra la razón a la mamá, le encuentra razón a la mujer y se vayan a buscar a Lucho Ortiz”. Se refiere al penalista Luis Ortiz Quiroga.

-Maurice Khamis

Es el presidente de la comunidad palestina en Chile, empresario y administrador del Club Pato Cornejo. Ingeniero de la Universidad Católica, fue presidente de Club Palestino. Además, es accionista de Grupo Patio, de Youtopia y dueño de MK, empresa del rubro de construcción. En la grabación se escucha: “Y Maurice, presidente de la comunidad palestina, no va a querer estar metido en este enredo”. La conversación se da en el momento en el que se habla del riesgo que corren, si personas como Khamis, si se enteran de todo esto.

-Manuel Bulnes

Socio de LarraínVial, se le menciona cuando hablan de dicha empresa con la que Grupo Patio ha sido socio en diversos fondos inmobiliarios. Según se escucha en la grabación, las relaciones pasaban por momentos difíciles. “Aquí tenemos tres fuentes (focos de incendio): la CMF, el huevón de las facturas, el de Barros Negros. Y no te olvides de LarrainVial”, dice Hermosilla. “Es una caída dominó completa”, agrega. “Vi paralelamente en el verano que LarrainVial te hueveaba a ti. Todavía no estaba la cagá. Pero al mismo tiempo tienen la cagada con Álvaro, con Toño”, lanza más tarde Hermosilla a Sauer. “Bicicleta y facturas falsas, dijo el huevón de LarrainVial (refiriéndose a otra persona de la empresa que habría prestado declaración)”, acota Villalobos. “Posible bicicleta de facturas falsas”, corrige Sauer.

-León Vial

Al empresario se le menciona en el mismo momento.

-Palmai

Alude a Pablo Palavecino, cofundador de varias compañías, entre ellas, Biwiser, la cadena de salones de belleza Glam & Co, Natural Safe, OP Wiser y Newlinc Minerals. Lo mencionan llegando a los 60 minutos del audio. “¿Y Palmai?”, pregunta Villalobos. “Es el dueño de las peluquerías Glam”, le contestan.

-Alberto Sauer

Empresario, dueño de Confecciones Sauer, a quien su hijo menciona durante la grabación en el momento en que habla del capital seguro con el que cuenta su firma y que no corre riesgo de “retiro”. Ahí, habla también de la plata que podría recibir de otros lados, entre ellos, de ingresos indirectos de Patio (a través de Jalaff). “Con eso, pago a todos los inversionistas que me han sacado la plata mientras quedó la zorra, que son 2000. Difícil que aumente (esa cifra). Las manos débiles se fueron, ya tendría que sacarme la plata mi papá, la familia”, dice Sauer.

-Luz Elena Natascha Mütter

Madre de Leonarda Villalobos. Esta última la menciona en el momento que sacan cuentas a pagar a diversas personas, entre ellas, a Mütter.

-Rodrigo Buzeta

Suegro de Álvaro Jalaff. Fue director del Club Hacienda de Chicureo y lo nombra Luis Hermosilla. Se le menciona porque Sauer le debe plata, según ahí él dice.

-Sebastián Sommerville

Socio de la corredora STF, es nombrado en el audio por Daniel Sauer. “Estamos al borde, Leo. Topelberg está al borde de cerrar la puerta y me lo dijo Sommerville. “Hueón, el mayor cuidado que tienes que tener es que este huéon no se te vaya”, rememoró el controlador de Factop.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)



Sigue leyendo: