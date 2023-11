Homenaje a Víctor Jara y un fuerte mensaje contra el genocidio: Así fue el potente show de Roger Waters en Santiago

Roger Waters se presentó este fin de semana en el Estadio Monumental con su gira This Is Not a Drill Tour, la que busca ser la última antes de su despedidas en los escenarios.

Cabe recordar que su gira ha estado envuelta en polémica debido a sus declaraciones sobre el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo de Palestina, cuyos ataques y bombardeos ya deja un saldo de casi 15.000 personas asesinadas, la mayoría de ellos nños y mujeres.

El pasado viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso presentado por la Comunidad Judía en Chile, que apuntaba a censurar los recitales que brindaría el cantante en la capital.

Por esta razón, su concierto lo inició con un mensaje a aquellos que critican su acto como político y dicen que prefieren que el músico se abstenga de estas temáticas.

«Si eres de los que dicen ‘me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mier… o a un bar en este momento. Gracias», mostró en la pantalla antes de partir el primer tema, cita el portal The Clinic

El músico interpretó varios de sus temas tales como Comfortably Numb, The Happiest Days of Our Lives, Wish You Were Here, así como el tema Sheep.

Tal y como se esperaba —cita el medio— se cntó con el clásico cerdo volador radiactivo, el cual tenía consignas como «No al fascismo» o «Resiste».

De igual forma, dedicó parte de su concierto haciendo referencia a la violencia policial y militar en diversas partes del mundo, pasando por casos desde George Floyd en Estados Unidos a Víctor Jara en Chile.

Invitados a participar en el show de Roger Waters en el Estadio Monumental, esta tarde se presentó Inti Illimani con un emotivo homenaje a Joan Turner y Victor Jara.

Video Vía: El Pueblo Informa en Fc pic.twitter.com/kdmI48aiEe — EL PUEBLO INFORMA (@2epinforma) November 27, 2023

En su paso por Chile, el artista británico recibió la camiseta del Club Deportivo Palestino, tras alzar su voz por la causa del pueblo y contra los ataques y bombardeos por parte de Israel.

🎸 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘅 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 🇵🇸



🇨🇱 En su paso por Chile, visitamos al artista británico y le hicimos entrega de la camiseta más linda del mundo.



✊🏻Roger, gracias por compartir nuestros valores, nuestra solidaridad con Palestina y darle voz a #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/KJWpidWSdl — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) November 27, 2023

