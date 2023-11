Artistas cuestionaron recurso de protección de la Comunidad Judía contra Roger Waters: «Se intenta imponer la censura en Chile»

Un grupo de artistas e intelectuales de Chile emitieron una declaración pública cuestionando la presentación de un recurso de protección contra el músico Roger Waters y la productora DG Medios, por parte de la Comunidad Judía residente en el país.

El legendario exlíder de Pink Floyd ofrecerá dos conciertos en Santiago, los días 25 y 26 de noviembre, en el Estadio Monumental, como parte de su gira mundial This is not a drill.

En específico, la acción judicial pide que a Waters «se le prohíba en sus conciertos utilizar elementos o emitir comentarios que inciten al odio y al antisemitismo».

Ante esto, los artistas e intelectuales, entre los que se encuentran Alfredo Castro, Catalina Saavedra, Daniel Alcaíno, Diamela Eltit, Faride Zerán, Lina Meruane, Elena Varela y Claudia Pérez, manifestaron que la citada acción «más allá de su fundamentación teórica, busca censurar de manera previa la crítica al asesinato de niños, los bombardeos a campos de refugiados, hospitales, asesinato de funcionarios ONU, entre otros crímenes cometidos por el gobierno de Netanyahu».

«La persecución de la que es objeto Roger Waters ha tenido expresiones en diversos países en el marco de su gira internacional, adoptando distintas formas, todas ellas intimidatorias, como han sido la amenaza, la funa y la presión económica a través de cadenas de hoteles que le han negado el alojamiento», plantea la declaración.

Así, añaden las y los creadores, «el recurso que presentan las agrupaciones judías sigue, por tanto, el mismo patrón y no se ampara en la protección de derechos sino en la censura, la intimidación y la persecución con fines políticos contingentes de un Estado».

«Evitar, expulsar, perseguir e incluso eliminar artistas críticos es un recurso común a todas las dictaduras y regímenes que violan sistemáticamente los Derechos Humanos, que en Chile conocemos dolorosamente por nuestro pasado reciente. Es por esto que condenamos de la manera más enérgica y frontal este intento por imponer la censura en Chile», expresaron.

Lee la declaración completa, y quienes la suscriben, a continuación:

