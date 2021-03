Humedal Tres Puentes: El ecosistema atrapado y contaminado por privados

A 20 minutos del aeropuerto de Punta Arenas, ciudad y puerto interoceánico de la Zona Austral, en la Región de Magallanes, se ubica el humedal Tres Puentes, un espacio constantemente amenazado por el avance inmobiliario y fabril de esta ciudad que esta en proceso de crecimiento.

Tres Puentes es un humedal del tipo palustre. Posee cerca de 60 hectáreas en donde la mayor parte de los terrenos aún son de propiedad privada, uno de ellos es Coca Cola – Andina.

Este ecosistema desde el año 2005 se encuentra dividido en su totalidad gracias al proyecto de construcción de la avenida Eduardo Frei Montalva, a pesar de las advertencias de científicos traídos desde el extranjero, quienes explicaron que no debía intervenirse la zona. Además de esto, actualmente está subdividido por otras calles y pasajes en un “área industrial” de la capital regional.

Desde este punto, la historia se vuelve aun más dramática respecto a la salud de este ecosistema que se ha visto amenazado por múltiples factores a lo largo del nuevo siglo.

Es por esto, por lo que, durante los últimos 15 años, múltiples organizaciones sin fines de lucro han buscado defender estos territorios, una de estas ha sido la Agrupación Ecológica Patagónica, formada en agosto de 2007.

En El Ciudadano, conversamos con Sebastián Saiter, el vicepresidente de esta ONG pionera en la defensa de este humedal, como también del parque María Behety y Costanera del Estrecho de Magallanes, zonas colindantes de este rico ecosistema.

Al igual que muchos otros humedales a lo largo del país, Tres Puentes a día de hoy, se ha visto afectado por la llegada de industrias y la subsección de este terreno que, naturalmente funciona como un solo ecosistema.

Sin embargo, este ha sido dividido en varias propiedades, donde la central es un terreno fiscal protegido por el ministerio de medioambiente y por la Municipalidad de Punta Arenas.

A pesar de lo anterior, el resto del territorio -que es mucho más grande que la sección establecida como suelo fiscal- está a nombre de distintos privados, quienes no autorizan la intervención de la municipalidad en la zona para proteger este ecosistema de los distintos factores que depredan a su fauna.

Desde el año 2005, la salud de este territorio ha ido en desmedro y se ha visto severamente en peligro, ya que, con el crecimiento de la ciudad, la contaminación industrial y domiciliaria ha ido en ascenso, sin contar los ataques de perros asilvestrados y callejeros a las aves endémicas como el canquén colorado, un ganso patagónico en peligro de extinción que utiliza el humedal durante su migración y como sitio de alimentación y descanso, asociado a otras bandadas de gansos patagónicos.

“Es súper frecuente ver a perros que se meten, que nadan en el humedal, que cazan a los polluelos, que depredan sobre los nidos o incluso a aves adultas.” Explica el vicepresidente de la Agrupación Ecológica Patagónica.

Por otra parte, con la llegada de la pandemia, la protección del humedal se ha visto aún más perjudicada ya que, al lado del humedal, el tráfico vial es muy alto, por lo que muchos camiones han ocupado las zonas aledañas a Tres Puentes y han generado otro foco de contaminación que afecta el frágil ecosistema.

Ahora con la pandemia, “se están juntando muchos camiones y queremos denunciar ahora porque están ocupando de taller prácticamente ese sector. Entonces es más la basura que se genera, los neumáticos, los cambios de aceite. Y ahora con esto, hemos notado que están haciendo estas limpiezas o sanitización de los camiones.

Entonces tampoco es un lugar apropiado para hacerlo, porque lo están haciendo en un camino y justo al lado está el humedal y sí o sí se terminan contaminando o afectando las aguas y no nos queda otra opción que denunciar o tratar de darlo a conocer y eso sería otra nueva amenaza.”

La advertencia y búsqueda de protección de este espacio también se da por los nuevos proyectos de construcción públicos aledaños a este, como lo es el Hospital de Punta Arenas, el cual se ubica cerca de la rivera del rio que termina en el Humedal tres puentes

Según Sebastián Saiter, la protección de estos humedales urbanos está en manos de dos entes: la municipalidad y el ministerio de medioambiente. En el caso de este humedal, ya fue aprobada la ordenanza municipal que lo protege. “El mes pasado, en enero, ya se aprobó la Ordenanza Municipal de Humedales y después de esto, el Ministerio de Medio Ambiente es el que nombra a estos sitios”, explica el medioambientalista parte de Agrupación Ecológica Patagónica.

Sin embargo, el proceso con terrenos privados ralentiza o incluso detiene por completo la protección de estas zonas, ya que, a pesar de que la municipalidad y el ministerio brinda las herramientas legales para proteger el humedal, la iniciativa siempre ha sido de parte de las ONG y la misma comunidad que desea un medioambiente limpio.

Y ante esto, Saiter explica que a pesar de los esfuerzos de años de la comunidad que busca proteger este territorio, “siempre da como la gran piedra de tope que son los terrenos privados, por ejemplo, el humedal de Puente, la mayor parte de los humedales está en terrenos privados.”

En exclusiva para El Ciudadano, el vicepresidente de esta ONG, nos presentó un mapa satelital de como el humedal tres puentes se encuentra dividido, lo cual impide su protección.

Según explica Saiter, “hay un sector pequeño en este humedal que es de bienes nacionales y eso está protegido y lo destinaron para que se conserve y se hizo una reja, para que no se metan los perros. Pero todo el resto, que es más de la mitad, todo el resto de la superficie está en manos de privados. Uno de ellos en la fábrica de coca cola, por ejemplo. Entonces ahí es el gran problema que tienen estos sitios”.

“Uno esperaría que Coca-Cola por último, podría hasta donar ese sector para que se conserve o puedan cercar para que no se metan los perros. Pero no, hemos tratado varias veces de conversar con ellos y no. Ahora no se ha logrado mucho, entonces, el único sector que se puede proteger es el de bienes nacionales.”