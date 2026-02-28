“ilegales, innecesarias y potencialmente catastróficas”: Senadora Alexandria Ocasio-Cortez contra acciones de Donald Trump en Irán

La senadora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, criticó con dureza las operaciones militares de Donald Trump en Irán, calificándolas de ilegales, innecesarias y catastróficas. Acusó al mandatario de elegir la guerra pese a avances diplomáticos y anunció su respaldo a una resolución del Congreso para frenar la ofensiva.

“Es una guerra ilegal e innecesaria”: dura declaración de Alexandria Ocasio-Cortez contra acciones de Donald Trump en Irán

La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez emitió una declaración pública en la que cuestiona duramente las operaciones de combate impulsadas por el presidente Donald Trump en Irán, calificándolas como “ilegales”, “innecesarias” y potencialmente “catastróficas”.

La gente estadounidense está siendo arrastrada una vez más a una guerra que no quería por un presidente que no se preocupa por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Esta guerra es ilegal. Es innecesaria. Y será catastrófica”, señala el texto. La congresista agrega que, hasta hace pocos días, Irán y Estados Unidos negociaban “medidas clave que podrían haber evitado la guerra”, pero que el mandatario “abandonó estas discusiones y eligió la guerra en su lugar”. Además, cuestiona que Trump haya reconocido con ligereza la posibilidad de bajas estadounidenses, afirmando que “eso suele suceder en la guerra”.

En su declaración, Ocasio-Cortez enfatiza: “Señor Presidente: esto no era una inevitabilidad. Esta es una elección deliberada de agresión cuando la diplomacia y la seguridad estaban al alcance. Deje de mentirle al pueblo estadounidense”. También advierte que “la violencia engendra violencia”, recordando las lecciones de Irak y Afganistán, y sostiene que “las bombas aún no han creado democracias duraderas en la región y esto no será diferente”.

Finalmente, subraya que “en momentos de guerra, nuestra Constitución es inequívoca: el Congreso autoriza la guerra. El Presidente no”. Anuncia que votará a favor de la Resolución de Poderes de Guerra presentada por los representantes Ro Khanna y Thomas Massie, e insta a cada miembro del Congreso de los Estados Unidos a “rechazar esta guerra sin rumbo”.

