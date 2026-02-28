Antonio Guterres: “Exijo el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada” 

Guterres condena escalada militar entre EE.UU., Israel e Irán y exige el cese inmediato de hostilidades

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente la escalada militar desatada hoy en Oriente Medio tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consiguientes represalias iraníes con misiles contra territorio israelí y bases estadounidenses en cinco países.

En una publicación en su cuenta oficial de X, Guterres subrayó que estos actos «socavan la paz y la seguridad internacionales», mientras se conoce un ataque israelí contra una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab que ha dejado al menos 53 víctimas mortales.

«La Carta prohíbe claramente ‘la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado'», recordó el titular de la ONU, exigiendo a todos los Estados Miembros el respeto del derecho internacional. Guterres demandó «el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada», advirtiendo que, de no hacerlo, «se corre el riesgo de un conflicto regional más amplio, con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional».

El secretario general instó «encarecidamente a todas las partes a que regresen de inmediato a la mesa de negociaciones», reiterando que «no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales». Su declaración enfatiza que la Carta de las Naciones Unidas «sienta las bases para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales» en un momento de máxima tensión global.

Mira la publicación de Guterres en X