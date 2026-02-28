Antonio Guterres: “Exijo el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada” 

Antonio Guterres condenó la escalada bélica entre EE.UU., Israel e Irán, y las represalias que azotan la región. Exigió el cese inmediato de hostilidades.. Alertó sobre un conflicto regional mayor e instó a retomar la vía diplomática conforme a la Carta de la ONU. Cabe señalar que Israel atacó una escuela en Minab, sur de Irán, con 53 niñas muertas.

Antonio Guterres: “Exijo el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada” 
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Guterres condena escalada militar entre EE.UU., Israel e Irán y exige el cese inmediato de hostilidades

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente la escalada militar desatada hoy en Oriente Medio tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consiguientes represalias iraníes con misiles contra territorio israelí y bases estadounidenses en cinco países.

Ver también / Estado de Israel asesino de niñas: Al menos 53 alumnas muertas por ataque israelí a escuela en Irán

En una publicación en su cuenta oficial de X, Guterres subrayó que estos actos «socavan la paz y la seguridad internacionales», mientras se conoce un ataque israelí contra una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab que ha dejado al menos 53 víctimas mortales.

«La Carta prohíbe claramente ‘la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado'», recordó el titular de la ONU, exigiendo a todos los Estados Miembros el respeto del derecho internacional. Guterres demandó «el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada», advirtiendo que, de no hacerlo, «se corre el riesgo de un conflicto regional más amplio, con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional».

Te puede interesar / EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán y elevan la tensión mundial: Teherán acusa violación al derecho internacional

El secretario general instó «encarecidamente a todas las partes a que regresen de inmediato a la mesa de negociaciones», reiterando que «no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales». Su declaración enfatiza que la Carta de las Naciones Unidas «sienta las bases para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales» en un momento de máxima tensión global.

Mira la publicación de Guterres en X

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Antonio Guterres: “El ataque militar estadounidense sienta un precedente peligroso”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Israel allana oficinas de la ONU para refugiados palestinos en Jerusalén: denuncian “violación flagrante” de inmunidad diplomática

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Encuesta revela que 70 % de los votantes estadounidenses se oponen a un ataque militar contra Irán

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Alertan del momento grave: Expiró el último tratado que controlaba el arsenal atómico de EE.UU. y Rusia.

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Trump amenaza con "borrar Irán de la faz de la Tierra" y Teherán advierte que sus FF. AA. "no tienen reparos en responder con todo"

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán y elevan la tensión mundial: Teherán acusa violación al derecho internacional

Hace 2 horas
Seguel Alfredo

Revelan cuáles son los líderes e instalaciones nucleares que Trump atacaría en Irán, mientras Teherán está preparado "con el dedo en el gatillo" para responder

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Campaña ciudadana busca recolectar 100.000 firmas para expulsar a Israel de la ONU por genocidio en Gaza

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

¿Guiño a Michelle Bachelet? Pedro Sánchez señala que España apoya que sea una mujer de América Latina que lidere Naciones Unidas

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano