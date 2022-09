Incapaz de negociar: Funcionarios y estudiantes de Inacap en huelga a nivel nacional se levantan por segundo día consecutivo

Desde este lunes, más de 1.330 trabajadores y estudiantes del Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Inacap) adhirieron a una huelga nacional legal tras los intentos de negociación que consideraban reajustes en remuneraciones y derechos laborales.

Lo solicitado por los empleados de la institución educacional superior, constaría de un aumento del 5% mínimo a las remuneraciones, a lo que los representantes y sostenedores respondieron con una contraoferta de un aumento del 0,5%, por lo que el 80% de los trabajadores rechazó lo ofrecido.

Según constata el medio local Diario Futrono, la presidenta del sindicato de la industria INACAP y representante de SINADE, el sindicato más antiguo en Inacap, Sara Cartagena, indicó que la gerencia del Inacap además ofreció mejoras en aspectos laborales que no significan beneficios tangibles para los funcionarios.

Asimismo, Inacap también ofreció una bonificación de $3.000 mensuales lo que no se condice con la negociación efectuada en el año 2019, ni con el costo de la vida producto de la inflación. Ante los resultados de las negociaciones, el sindicato convocó a manifestaciones a lo largo del país para generar presión a la gerencia del instituto.

Ante la respuesta de los trabajadores, la empresa emitió una declaración pública en la que manifiesta haber realizado una oferta “responsable y sostenible que consideraba reajustes en remuneraciones y beneficios, la cual lamentablemente fue rechazada por el Sindicato, iniciándose hoy 12 de septiembre la huelga legal”.

Diario Futrono también constata que “durante el tiempo en que se mantenga la huelga, se continuarán desarrollando las actividades académicas y administrativas en Sedes y Casa Central, salvo aquellas que ha sido necesario suspender, por tratarse de labores o funciones que son realizadas por los colaboradores que se encuentren en huelga y que, por disposición legal, no pueden reemplazarse».

“Queremos hacer presente que Inacap promueve en todo momento relaciones laborales fluidas y transparentes, donde prime el diálogo constructivo, de respeto y de colaboración mutua. Prueba de ello son los procesos de negociación colectiva desarrollados durante este año con diez sindicatos de la Institución, en los que se han logrado acuerdos favorables”, señala el comunicado oficial.

Otra de las denuncias realizadas por SINADE, apuntan a la desvinculación de trabajadores con el fin de abaratar costos y fusionar cargos, dejando sin sustento económico a decenas de trabajadores y agregando una carga laboral desmedida a quienes continúan en los nuevos roles de la empresa.

La dirigente de SINADE también expuso para el medio Río en Línea que “la dirección de INACAP no se está abriendo a nuevas negociaciones, nos dijeron que era la última oferta y no había más”, por lo que, ante esta respuesta, el sindicato se mantendrá movilizado por los próximos 15 días esperando un nuevo acuerdo y que las demandas sean respetadas, de no ser así, la huelga sigue indefinidamente.