Incendios forestales: Fiscalía abre investigación para determinar origen y Gobierno trabaja en «evitar nuevos focos»

Mientras brigadas terrestres y aéreas combaten las llamas, el Ministerio Público trabaja para desentrañar las causas de los siniestros que han dejado un saldo trágico en la zona centro-sur del país. En paralelo, el Gobierno pone el acento en la prevención de nuevos incendios ante las adversas condiciones climáticas que amenazan con propagar el fuego.

Un equipo especializado del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Cristián Paredes, dio inicio a una investigación formal para esclarecer el origen de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y del Biobío. La instrucción principal ha sido dirigida a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros de Chile, cuyos efectivos deberán resguardar “los sitios del suceso” y asegurar evidencia temprana que permita determinar cómo se inició cada foco y quiénes podrían estar involucrados.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó los detalles del despliegue y los tres ejes centrales del trabajo que se llevará a cabo.

“Tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando, aquí en la Tercera Comisaría de Penco, otros en terreno, a personal de la Unidad de Víctimas y Testigos, desplegadas con nosotros acá y además en el Servicio Médico Legal”, afirmó.

Respecto de las prioridades, Cartagena indicó que en primer lugar se buscad eterminar cómo ocurrió el hecho, con instrucciones a equipos especializados

El segundo eje, según explicó la persecutora, se centra en “acompañar a los laboratorios de Carabineros y de la PDI en el levantamiento de los cadáveres y su eventual identificación inmediata”.

“El tercer eje es el apoyo a las víctimas, que hoy día son muchas”, subrayó.

La fiscal regional, Marcela Cartagena, y a los fiscales Gonzalo Guerrero y Michelangelo Bianchi, trabajan junto a Carabineros, PDI y SML en el proceso de identificación de las víctimas fatales del incendio en Penco y Tomé. Además, se desarrolla la investigación del origen.

De acuerdo con lo consignado por el diario La Tercera, las policías ya están ejecutando diligencias clave: recabar testimonios sobre los primeros minutos de los incendios, fijar los focos de origen para peritajes técnicos y revisar registros de cámaras de seguridad que puedan aportar en la identificación de posibles responsables.

Un policía consultado por el medio entregó una perspectiva basada en siniestros registrados con anterioridad.

«La experiencia nos indica que, en casi la totalidad de los casos hay intervención de terceros, algunos con problemas mentales, pirómanos, otros accidentes por no tomar medidas».

Balance oficial y alerta por nuevas condiciones climáticas

En un nuevo balance ofrecido durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que la cifra oficial de fallecidos se mantiene en 19 personas. Además, informó que hay 600 personas albergadas y un total de 1.500 damnificados solo en la región del Biobío.

🔴 AHORA | El Ministro de Seguridad Pública y la Directora Nacional de #SENAPRED encabezan un nuevo #COGRID Nacional por incendios forestales.



En la instancia se coordinan los despliegues técnicos y se refuerzan las acciones de trabajo para hoy. Al finalizar, las autoridades… pic.twitter.com/SsbEC3RtjF — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

Sin embargo, el foco de las autoridades está puesto en la prevención. Cordero advirtió que “la principal preocupación que debiésemos tener durante el día es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas eso podría complejizar la condición de los incendios activos en la actualidad”.

Una advertencia que fue reforzada por el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien señaló que “las condiciones climáticas durante el día no serán buenas, por lo que es posible que se reactiven focos”.

Autoridades entregan balance sobre incendios forestales en zona centro sur del país

El ministro Cordera señaló que “el toque de queda produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones” y destacó que no se registraron personas detenidas durante la última jornada.

“Tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron ante noche en relación a estos hechos”, apuntó, citado por ADN.