Ingenieros y programadores de Google protestan contra la empresa: Acusan complicidad con apartheid sionista en masacre a palestinos

Protestas de trabajadores de Google

Diversas protestas han sido efectuadas por ingenieros y programadores de Google, que están denunciando los negocios del gigante tecnológico con el Gobierno sionista de Israel, trabajadores que son parte de la organización No Tech for Apartheid (No al uso de la tecnología en el apartheid), cuya demanda es que Google se retire del Proyecto Nimbus, un contrato de 1.200 millones de dólares para proveer servicios de computación en la nube al ejército israelí.

“Los ejecutivos de Google, básicamente, prefirieron detener a los trabajadores que se expresaron en contra del uso de nuestra tecnología para impulsar el primer genocidio llevado a cabo con IA”, dice el ingeniero de software de Google Mohammad Khatami, quien fue detenido en Nueva York. Por su parte, la trabajadora y organizadora de Google Ray Westrick, quien fue detenida cuando ocupaba la oficina de Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud, sostiene que hay “más personas dispuestas a organizarse y arriesgar sus empleos para sentar una postura contra la complicidad en el genocidio”, resalta Democracy Now.

Gabriel Schubiner, organizador de No Tech for Apartheid y exempleado de Google, quien insta a la industria tecnológica a dejar de invertir en los servicios de Google y Amazon. “Las personas que trabajan en empresas tecnológicas realmente tienen mucho poder para cambiar este paradigma y hacer que el sector tecnológico abandone esta profunda complicidad con la ocupación israelí”, dice Schubiner a Democracy Now.

Mira también el reporte de Canal 26 de Argentina sobre las protestas en Google

Ver también

“Ingenieros y programadores de Google se levantan contra la empresa y organizan una protesta en la oficina del CEO, Thomas Kurian, contra el «Proyecto Nimbus», que provee de inteligencia artificial al apartheid sionista para masacrar palestinos”. (Subido por Palestina Hoy)

Ingenieros y programadores de Google se levantan contra la empresa y organizan una protesta en la oficina del CEO, Thomas Kurian, contra el "Proyecto Nimbus", que provee de inteligencia artificial al apartheid sionista para masacrar palestinos.



El servicio que la IA de Google,… pic.twitter.com/4nJ0Uec2EQ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) April 18, 2024

Despido a trabajadores

Diversas fuentes de prensa, han señalado este jueves 18 de abril, que Google ha despedido a 28 trabajadores tras una serie de protestas contra el Proyecto Nimbus,.

La sentada duró 10 horas en oficinas de Nueva York, Seattle, Sunnyvale y California, y fue retransmitida por Twitch, 9 manifestantes fueron arrestados. «Este flagrante acto de represalia es indicador de que Google valora más su contrato con el Gobierno y Ejército genocidas israelíes que a sus propios trabajadores» reza un comunicado de ‘No Tech For Apartheid Campaign’.

Seguir leyendo más…