Insólito: usuarios critican que mientras Gobierno anuncia alza de bencina, ministro se contradice sobre “reducir buses RED”

Gobierno enfrenta críticas cruzadas: mientras se anuncia alza de bencina de hasta $30 por litro o más y modificación al Mepco, usuarios recuerdan reclamos continuos previos de Kast como candidato. En paralelo, el ministro de Transportes, había señalado que evaluaba reducir flota RED justo cuando más personas podrían migrar al transporte público, sin embargo, este domingo, “aclaró” sus dichos.

Insólito: usuarios critican que mientras Gobierno anuncia alza de bencina, ministro se contradice sobre “reducir buses RED”
Seguel Alfredo

Kast criticaba el alza de bencina que hoy impulsa: el contrasentido que estalla en redes

Las estimaciones preliminares indican que durante la próxima semana los combustibles experimentarán, inicialmente, un aumento cercano a los $30 por litro, según cálculos basados en los precios de importación desde mercados de referencia como la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Fuentes oficiales explicaron que el incremento responde principalmente al alza del petróleo en medio de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán, además de otros costos asociados a la internación de combustibles. Sin embargo, el contraste es significativo: economistas han advertido que, de no mediar los mecanismos de estabilización vigentes (Mepco y FEPP), los precios, por partida baja, podrían escalar hasta $350 por litro en gasolina de 93 octanos$270 en 97 y cerca de $400 en diésel. A ello se suma que el kerosene ya acumula un alza de 107,4 pesos por litro, justo al inicio del otoño e invierno.

En las últimas horas se confirmó que el Gobierno modificará el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por decreto, una decisión que ha puesto bajo la lupa el rol del Estado para amortiguar las alzas.

En redes sociales, la medida reavivó un episodio de 2023: el entonces candidato y hoy presidente José Antonio Kast subió un video denunciando el alza de los combustibles y lanzando un recado a la ministra de Medio Ambiente.

La cuenta @laeditorialcl recordó: “Hoy, el gobierno de Kast enfrenta la atención del público por la posible alza del precio de los combustibles debido a su intención de modificar el MEPCO (…) ¿Por qué Kast en ese entonces reclamaba el alza de precios y hoy insta a aquello con su modificación?”.

Otro usuario, @santozallegro, recuperó un tuit de 2021 donde Kast advertía que con Gabriel Boric “la bencina seguirá subiendo”.

También, la cuenta de “Don Fernando”

Más pasajeros, menos buses: la otra arista que genera escozor

Mientras se espera que el alza de los combustibles impulse a más personas a usar el transporte público, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, había confirmado el 19 de marzo, según publicación de ADN radio,  que se evaluaba una reducción de la flota de buses RED en la Región Metropolitana. Según explicó la autoridad, la decisión responde a ineficiencias detectadas en la operación, como la circulación de varios buses en un mismo recorrido o el uso de vehículos de gran tamaño en horarios de baja demanda. “Hay justificaciones técnicas para hacer un ajuste de flota sin afectar la calidad de servicio”, afirmó en declaraciones recogidas por diversos medios.

La posible reducción generó rápidamente reacciones en redes sociales. El usuario @fenomenodelcolo planteó la contradicción en términos ácidos: “Van a subir a 1600 la bencina, eso hará que más gente use el sistema RED, ¿qué hace el gobierno de Kast? reducir la flota de buses RED. Te quieren pobre, levantándote más temprano y viajando apretado, pero más feliz ”.

Sin embargo, este domingo, el ministro asomó con “versión aclaratoria”: Louis de Grange, se refirió a la controversia generada tras plantear “un eventual recorte en la flota de buses del sistema RED, descartando finalmente una reducción”, señala ADN Radio.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, el ministro informó esta vez, que lo que realmente se está haciendo, “es una revisión técnica del sistema para detectar ineficiencias en recorridos, horarios y uso de buses, a fin de optimizar recursos sin afectar a los usuarios”.

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