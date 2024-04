Irací Hassler golpea a Chile Vamos señalando que tienen «candidatos por descarte» y acusa a Desbordes de hacer «turismo electoral»

Tras el vaivén de candidatos que han circulado como posibles candidatos a la alcaldía de Santiago, Chile Vamos parece haber encontrado el nombre definitivo: Mario Desbordes. El exministro de Defensa sería el candidato único, luego que Sebastián Sichel bajara su candidatura.

La colectividad liderada por el senador Rodrigo Galilea , señaló que tras realizar “un análisis muy profundo de qué candidaturas para alcalde son las que más les hacen sentido a los desafíos de esa comuna. Y hemos llegado a la conclusión de que Mario Desbordes es la persona para representar y para unir a nuestro sector, y no solamente a nuestro sector, a la inmensa mayoría de quienes viven en la comuna de Santiago para ser el próximo alcalde”.

Sin embargo, el resto de los partidos de Chile Vamos no lo ha oficializado como tal, aparentemente sólo cuenta con el respaldo de Renovación Nacional. No obstante, Desbordes asegura ser el elegido, “soy el candidato de Chile Vamos, eso no está en discusión, y espero lograr un acuerdo y un consenso mucho más amplio”.

Chile Vamos parece desbordarse por todos lados, pues ya les ocurrió en Las Condes, ahora se repite el escenario en Santiago. Sin ir más lejos, Pablo Longueira se habría referido a esta situación vía WhatsApp con un grupo de dirigentes de Chile Vamos y señaló que “si todos los sectores de la oposición no son capaces de ponerse de acuerdo en un candidato para derrotar a la comunista Irací Hassler, no creo que ganemos la presidencial el 2025”

Bajo ese contexto, la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) , se refirió a estos sucesos en Radio Usach y le respondió a la oposición y a Mario Desbordes, quien aseguró en el mismo medio que si no lo apoyan, la UDI y todo Chile Vamos será responsable de la reelección de la economista.

“Esa frase muestra una vez más el desorden que ha tenido la derecha, no sólo en Santiago, sino que a nivel nacional, pero que se expresa fuertemente en la comuna barrial y capital de Santiago”, expresó Hassler.

Además, agregó que Chile Vamos tiene «candidatos por descarte, un día aparecen como candidatos de todo un sector, después al día siguiente no, hace unos días había otro candidato y eventualmente habría este candidato que ustedes entrevistaron (Mario Desbordes). Por tanto, la verdad es que creo que siguen haciendo mucho turismo electoral, personas que no tienen arraigo con la comuna de Santiago, que no conocen los barrios, que no tienen un trabajo con nuestra comunidad”, agregó.