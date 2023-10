Isapres agradecieron al Senado la rebaja de su deuda pero siguen disconformes: «No sentimos que tengamos una deuda»

Este martes se dio a conocer el informe de la comisión técnica del Senado que fijó en US$451 millones el monto que deberán devolver las isapres a sus afiliados tras el fallo de la Corte Suprema, una cifra que representa un tercio de los US$1.400 millones que había calculado inicialmente la Superintendencia de Salud.

Tras la publicación del informe, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, celebró lo que consideró «un aporte técnico importante» a la discusión, pero aseguró que la industria considera que no tienen ninguna deuda con sus afiliados.

«Primero corresponde agradecer a la comisión. Hicieron un aporte técnico importante para el trabajo encomendado por el Senado. Estamos frente a una crisis que puede ser muy delicada, y por esa misma circunstancia, como asociación no podemos opinar mientras no tengamos el detalle del documento. Si bien fuimos colaboradores de esta comisión no participamos en la redacción» señaló Arriagada.

«La verdad es que las isapres consideran que siempre han cumplido con las leyes, y si alguna diferencia podemos tener con este informe tiene que ver con esta deuda. Consideramos que las leyes se han cumplido siempre por la industria. Existe un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero no sentimos que tengamos una deuda en este respecto», agregó.

Al ser consultado sobre si continúa el riesgo de inviabilidad financiera para el sistema de isapres, Arriagada respondió que «mientras la ley corta no esté aprobada, naturalmente. Además, creo que hay que hacer un llamado a que las soluciones sean oportunas, rápidas».

Cabe recalcar que la comisión técnica del Senado fijó un plazo de 10 años para que las isapres realicen la devolución de los dineros adeudados a sus afiliados.

Sigue leyendo…