Jadue sobre propuesta de Carta Magna: «Está escrita para seguir abusando del pueblo»

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió este martes a la propuesta de Carta Magna, elaborada por el Consejo Constitucional, cuyo texto será llevado a plebiscito el próximo mes de diciembre para su aprobación o rechazo.

A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), Jadue aseveró que la propuesta de nueva Constitución no garantiza los derechos sociales del pueblo chileno, por lo que instó a votar «En contra» este mes de diciembre.

«Las mentiras de los republicanos! La nueva constitución no garantizará derechos sociales. Está escrita para seguir abusando del pueblo. Así de claro! #EnContraEnDiciembre«, escribió Jadue en la red social.

La publicación la acompañó de un material audiovisual, en la que señala que el acuerdo político en el que se llegó para poder promover un nuevo proceso constituyente, era para garantizar un «Estado social y democrático de derechos».

«El Estado de derecho está compuesto por un conjunto de normas que son iguales para todos. Lo que se pedía y lo que está, incluso en ese borrador que a mi no me gustaba, en esos 12 puntos, que a mi tampoco me parecía muy suficiente, pero que era un acuerdo político, era que era un Estado social y democrático de derechos. De derechos sociales, no de derecho. No de que hayan leyes normas claras para todos, y que funcione», comenzó Jadue en el video, el cual también fue publicado en su cuenta de Tiktok.

En este sentido, aseveró que el texto —que cuenta con 17 capítulos y 217 artículos, más un apartado final que consta de 62 disposiciones transitoria—, muestra la «hipocresía» de la derecha chilena, que busca confundir al pueblo entre Estado de derechos y Estado de derecho.

«Es super engañoso y es una trampa brutal. Esto muestra la hipocresía de los republicanos, y de la derecha en general, de Chile Vamos también, que quiere confundir a la gente y engañar, confundiendo Estado de derecho, que es cuando todos dicen que dejemos que las instituciones funcionen. Eso es un Estado de derecho. Separación de poderes, eso es un Estado de derecho. Un Estado de derechos, es un Estado que asegura derechos sociales básicos a toda la población», concluyó el alcalde de Recoleta.

En reiteradas ocasiones, el alcalde de Recoleta ha cuestionado este proceso constituyente y el texto elaborado por el Consejo Constitucional.

El pasado mes de octubre, Jadue fijó postura sobre la propuesta de la nueva Constitución y afirmó que votará «en contra» del proyecto.

En ese momento, aseveró que el texto elaborado desde el seno del Consejo Constitucional está hecho por «un grupo que es fundamentalista religioso» lo cual —a su consideración— «nunca será una buena noticia para Chile».

