Jeannette Jara: “Debemos hacer una reflexión incómoda y descarnada a fin de poder seguir avanzando”

Jeannette Jara: “La autocrítica es indispensable, y la posibilidad de que Chile pueda volver a ser gobernado desde el progresismo requiere que estemos a la altura del desafío”

En el marco de la Fiesta de los Abrazos, la excandidata presidencial y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, realizó un profundo llamado al análisis y la autocrítica tras los resultados electorales de fines de 2025. En declaraciones recogidas por El Siglo, Jara señaló que “este año va a requerir de mucho análisis y autocrítica de nuestro partido, de la izquierda, de la centroizquierda y del progresismo”. Enfatizó que este ejercicio es fundamental para la recuperación política, afirmando que “la autocrítica es indispensable, y la posibilidad de que Chile pueda volver a ser gobernado desde el progresismo requiere que estemos a la altura del desafío”, destacó ElSiglo.CL.

Respecto a la derrota electoral frente a la ultraderecha, Jara, según señaló El Siglo, fue categórica al asumir responsabilidades: “nosotros tenemos responsabilidades en la conducción de este proceso y de cómo obtuvimos una derrota”. Insistió en la necesidad de una revisión profunda, recalcando que “no me basta con saber que esto es un movimiento internacional, creo que si nosotros queremos seguir y proyectarnos hacia el futuro debemos hacer una reflexión incómoda y descarnada, a fin de poder seguir avanzando”. Reconoció la dificultad de este proceso en estructuras políticas consolidadas, indicando que “cambiar de idea en organizaciones que son centenarias o que llevan mucho tiempo a veces es medio difícil”.

En materia de política internacional, Jara se refirió específicamente a la situación en Venezuela. Expresó su desaprobación hacia las acciones de Estados Unidos, diciendo: “a mí no me agrada lo que ha hecho Estados Unidos, yo creo que el fin no justifica los medios, realmente”. No obstante, fue clara en su posición sobre el gobierno venezolano: “para mí en Venezuela había una dictadura y el dictador era Maduro”. A partir de esto, destacó una tarea pendiente para su sector: “el sector en el que yo milito tiene una tarea pendiente en torno al tema de las relaciones internacionales y cómo se promueve el respeto a los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”.

Finalmente, Jara planteó que la autocrítica es un ejercicio revolucionario y anunció un proceso de diálogo interno. “Es necesario porque cuando uno ve solamente el defecto en el otro… no logra hacer mejoras en su propia construcción y yo creo que eso es bien poco revolucionario”, afirmó. Concluyó reiterando que “seguramente en los próximos meses vamos a conversar, vamos también a escuchar más a la militancia de todos los partidos del progresismo, y esto se va a hacer en un proceso organizado”, según lo reportado por El Siglo.

Ver también reporte de 24 Horas TVN

“Jeannette Jara reapareció en Fiesta de los Abrazos del PC”