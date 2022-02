Jornada clave en Comisión de Principios Constitucionales aprueba en general iniciativas cruciales para la #NuevaConstitución

Ver también :

Una maratónica e importante jornada vivió el viernes por la mañana, la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional, en la cual se aprobaron múltiples iniciativas en general, que serán claves para la redacción de la nueva Carta Magna.

Entre ellas, destaca la Iniciativa de Principio de Responsabilidad Fiscal y de Intervención del Estado en Materia Económica. Según su articulado, esta norma busca que el Estado tenga la capacidad de “intervenir en la economía a través de sus órganos. Para ello, podrá regular, establecer incentivos, planificar y desarrollar actividades económicas y prestacionales, todo conforme a la ley”. Respecto a cuáles deben ser las temáticas o aspecto de la vida de las personas en que el Estado tiene esa obligación, la propuesta señala que “La intervención estatal es obligatoria en todos aquellos ámbitos en los cuales estén involucradas prestaciones que aseguren la existencia de las personas, derechos fundamentales, servicio público y la preservación del ecosistema”.

La convencional María José Oyarzún, patrocinante de la iniciativa, aplaudió que se haya aprobado esta propuesta, debido a la “urgente necesidad en múltiples áreas de la vida de las personas que no pueden descansar en la voluntad de los privados para que se realicen. La salud, la previsión social, la educación, la vivienda, así como muchas necesidades para la vida de las personas han estado bajo las facultades del mercado para que se garanticen, demostrando permanentemente que la calidad que la protección de los derechos no es una prioridad, sino el crecimiento de las empresas y del capital privado. Esta nueva propuesta no solo persigue garantía de esas prestaciones, sino que obliga al Estado a hacerse parte de las discusiones que las involucren, convirtiéndose en el puntapié inicial y más importante para que, posteriormente, se formen las instituciones, organismos y herramientas necesarias para ello”.

También fue aprobada en esta jornada la iniciativa popular de norma sobre Deberes del Estado, en especial las referentes a sus responsabilidades con el medio ambiente. Establece que, por ejemplo, el Estado garantice “la gestión ambiental descentralizada, regional y comunal, mediante mecanismos y la destinación de recursos atingentes a la realidad territorial, incluyendo gravámenes asociados a las actividades”, así como “la preservación de la naturaleza como soporte vital, incluyendo la protección del medio ambiente y asegurando el desarrollo sustentable en la actividad económica, debiendo trabajar mancomunadamente para el logro de estos fines”.

Esta propuesta se complementa con la iniciativa popular también aprobada durante la jornada, referente a la Protección del Medio Ambiente. Su principal artículo sostiene que la nueva Carta Magna “reconoce el deber colectivo de protección del medio ambiente, los derechos humanos ambientales, los derechos de la naturaleza y las vidas”, con obligaciones en materia de equilibrio ecológico, conservación y regeneración de la naturaleza, incluyendo la armonía de “las actividades públicas y privadas con los derechos de la naturaleza y los derechos humanos ambientales”.

Para Oyarzún, “con esta discusión, se avanza en un compromiso intransable del aparato público con los derechos de la naturaleza y la regulación de las acciones humanas sobre ella, así como la participación de la ciudadanía en la fiscalización de este deber, la denuncia, la protección y la justicia ambiental”.

La representante de Revolución Democrática también resaltó la aprobación de la iniciativa indígena sobre Emblemas Nacionales, la cual indica que “son emblemas nacionales el himno nacional, el escudo nacional, la bandera chilena y los símbolos oficiales de cada pueblo originario». En esta línea, manifestó que “si hay un tema con el que se empujaron noticias falsas cuando comenzó el funcionamiento de la Convención Constitucional fue instalando que a los convencionales nos interesaba eliminarlos. Hoy no solo respaldamos su existencia, sino que ampliamos la discusión a la perspectiva plurinacional que sostenemos las fuerzas transformadoras, permitiendo que cada pueblo originario pueda reivindicar su identidad y pertenencia bajo sus propios parámetros y herencia cultural”.

Ante esta importante jornada, la constituyente afirmó que “toda la jornada que se vivió hoy en la Comisión de Principios Constitucionales fue crucial para seguir avanzando en la discusión en particular y en la redacción de nuestro próximo informe para someterlo a votación en el Pleno de la Convención, donde la información certera y la transparencia del debate son pilares fundamentales para construir la nueva Constitución”.